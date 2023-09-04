Общественница объяснила, как бороться с жуткими пробками в Краснодаре

«Несколько лет назад у нас была попытка на улице Северной ввести выделенные полосы, которые могли бы решить хоть на какую-то часть проблему с пробками. По итогам автомобильного лобби и жалоб в различные инстанции эта выделенная полоса была ликвидирована. Эта ситуация показала, что развитию системы таких полос отчасти мешает несовершенная законодательно-нормативная база. До сих пор на федеральном уровне нет нормативов по тому, где, как, и когда должны быть установлены выделенные полосы. Очень хочется чтобы наша Госдума совершила такую разработку. Это дало бы администрации Краснодара карт-бланш и возможность создать нормальную систему выделенных полос для общественного транспорта, что разгрузило бы краснодарский трафик в час-пик. Пока у нас в городе не будет качественной системы выделенных полос, и личные автомобили, и общественный транспорт будут стоять в пробках», — высказалась Марина Репещук.