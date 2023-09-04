Общественница объяснила, как бороться с жуткими пробками в Краснодаре

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
На сегодняшний день в Краснодаре общая протяженность выделенных полос составляет 23 км. Благодаря такой системе, общественному транспорта удаётся довезти пассажиров до пункта назначения намного быстрее. Чем больше протяженность специальных полос, тем оживленнее будет двигаться транспорт, как личный, так и общественный. Именно поэтому у большинства местных жителей трамвай находится в приоритете — в пробке он не застрянет, прибудет на место согласно расписанию.
Но не всё так просто. Часто автомобилисты игнорируют ПДД, передвигаясь по выделенным линиям, которые предназначены только для троллейбусов и автобусов, поэтому общественный транспорт так же участвует в заторе.
Если неправильно воспользоваться автобусной полосой, Госавтоинспекция может отправить извещение о штрафе за нарушение. Однако в Краснодаре контроль за дорожной ситуацией не всегда приходит в действие. Об этом высказалась руководительница «Транспортной инициативы» Марина Репещук.
«У нас абсолютно некачественно работает ГИБДД. Мы не видим, чтобы они следили за работой несуществующих выделенных полос в Краснодаре. Нарушителей не штрафуют и никак не наказывают. Рядом с полосами для общественного транспорта стоит экипаж ГИБДД, им все равно на то, что вся эта выделенная полоса заставлена личными автомобилями. Примером тому является краевая больница имени Очаповского на улице 1 Мая — там царит полная безнаказанность», — рассказывает общественница.
Также эксперт прокомментировала пробки, которые могли быть на несколько баллов ниже, если бы система выделенных полос содержалась должным образом.
«Несколько лет назад у нас была попытка на улице Северной ввести выделенные полосы, которые могли бы решить хоть на какую-то часть проблему с пробками. По итогам автомобильного лобби и жалоб в различные инстанции эта выделенная полоса была ликвидирована. Эта ситуация показала, что развитию системы таких полос отчасти мешает несовершенная законодательно-нормативная база. До сих пор на федеральном уровне нет нормативов по тому, где, как, и когда должны быть установлены выделенные полосы. Очень хочется чтобы наша Госдума совершила такую разработку. Это дало бы администрации Краснодара карт-бланш и возможность создать нормальную систему выделенных полос для общественного транспорта, что разгрузило бы краснодарский трафик в час-пик. Пока у нас в городе не будет качественной системы выделенных полос, и личные автомобили, и общественный транспорт будут стоять в пробках», — высказалась Марина Репещук.
Президент Союза транспортников Кубани Иван Петров сообщал о том, что около 15 километров выделенных полос для общественного транспорта должны обустроить на дорогах в Краснодаре. «Время в пути за счет выделенной полосы составляет экономию от 30 до 40 минут».
Документ планирования, предусматривающий переход на брутто-контракты и появление выделенных полос, рассчитан на 2023–2024 годы, отметили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему в Краснодаре водителей увозили на скорой помощи, и что в принципе происходит с общественным транспортом краевого центра.