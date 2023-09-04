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В Ростове установят охранную зону вокруг памятника В. И. Ленину

Памятник Ленину в Ростове возьмут под охрану

4 сентября 2023, 11:16
Фото: NolitaRu/cc by sa 3.0/wikimedia.org
В Ростове установят охранную зону вокруг памятника В. И. Ленину
В Ростове планируют установить охранную зону рядом с памятником Владимира Ильича Ленина на площади Ленина в Северном поселке, сведения об этом появились на портале правительства Ростовской области.

Напомним, в 2022 году общественное недовольство вызвали слухи о возможной застройке площади Ленина перед отелем Amaks, ростовчане попросили губернатора Ростовской области Василия Голубева вмешаться и не допустить строительства торгового центра в непосредственной близости от еще одного крупного ТЦ «РИО». Позднее стало известно, что акт историко-культурной экспертизы может стать основанием для серьезных ограничений использования территорий рядом с площадью.

И вот в сентябре на портале правительства появился документ, который устанавливает зон охраны ОКН федерального значения «Памятник В. И. Ленину» и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон.

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Теперь в этих зонах будет разрешено восстанавливать и ремонтировать ближайшие жилые здания на проспектах Ленина, 48 и Михаила Нагибина, 21/2, размещение ларьков высотой не более трех метров, остановок с навесами, афишных тумб, озеленение территорий, а также создать рекреационную зону с фонтаном и сквером или парковку.

А вот строительство транспортных магистралей и капитальных строений, за исключением подземного пешеходного перехода, установка вышек сотовой связи и базовых станций, рекламных конструкций и любых экранирующих конструкций — запрещено.

Если документ одобрят — он вступит в законную силу в день опубликования.

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