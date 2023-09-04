Памятник Ленину в Ростове возьмут под охрану

Напомним, в 2022 году общественное недовольство вызвали слухи о возможной застройке площади Ленина перед отелем Amaks, ростовчане попросили губернатора Ростовской области Василия Голубева вмешаться и не допустить строительства торгового центра в непосредственной близости от еще одного крупного ТЦ «РИО». Позднее стало известно, что акт историко-культурной экспертизы может стать основанием для серьезных ограничений использования территорий рядом с площадью.