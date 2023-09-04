Памятник Ленину в Ростове возьмут под охрану

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Напомним, в 2022 году общественное недовольство вызвали слухи о возможной застройке площади Ленина перед отелем Amaks, ростовчане попросили губернатора Ростовской области Василия Голубева вмешаться и не допустить строительства торгового центра в непосредственной близости от еще одного крупного ТЦ «РИО». Позднее стало известно, что акт историко-культурной экспертизы может стать основанием для серьезных ограничений использования территорий рядом с площадью.
И вот в сентябре на портале правительства появился документ, который устанавливает зон охраны ОКН федерального значения «Памятник В. И. Ленину» и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон.
Теперь в этих зонах будет разрешено восстанавливать и ремонтировать ближайшие жилые здания на проспектах Ленина, 48 и Михаила Нагибина, 21/2, размещение ларьков высотой не более трех метров, остановок с навесами, афишных тумб, озеленение территорий, а также создать рекреационную зону с фонтаном и сквером или парковку.
А вот строительство транспортных магистралей и капитальных строений, за исключением подземного пешеходного перехода, установка вышек сотовой связи и базовых станций, рекламных конструкций и любых экранирующих конструкций — запрещено.
Если документ одобрят — он вступит в законную силу в день опубликования.