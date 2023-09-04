Певец Александр Розенбаум назвал Новочеркасск «шикарным»

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Певец Александр Розенбаум, посетивший Новочеркасск, назвал город «шикарным». Артист успел посетить местный музей, Войсковой всеказачий собор и другие достопримечательности.
«Сейчас я увидел, приехав сюда, двухэтажный зеленый город неиспорченный. В центре не увидел новостроек. У нас в Ленинграде, допустим, в центре ничего не может быть выше Зимнего дворца. В Москве утыкан [многоэтажными зданиями] же весь центр, потерян просто. А здесь видно, что бережно относились, просто глаз радуется», — приводят слова Розенбаума «Новочеркасские ведомости».
Ранее ростовчанин Дибров назвал «фантастическим» отдых в Таганроге с устрицами и вином.