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Александр Розенбаум в Новочеркасске

Певец Александр Розенбаум назвал Новочеркасск «шикарным»

4 сентября 2023, 18:02
Фото: Администрация Новочеркасска
Александр Розенбаум в Новочеркасске
Певец Александр Розенбаум посетил Новочеркасск в Ростовской области, пишут местные СМИ.

Певец Александр Розенбаум, посетивший Новочеркасск, назвал город «шикарным». Артист успел посетить местный музей, Войсковой всеказачий собор и другие достопримечательности.

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«Сейчас я увидел, приехав сюда, двухэтажный зеленый город неиспорченный. В центре не увидел новостроек. У нас в Ленинграде, допустим, в центре ничего не может быть выше Зимнего дворца. В Москве утыкан [многоэтажными зданиями] же весь центр, потерян просто. А здесь видно, что бережно относились, просто глаз радуется», — приводят слова Розенбаума «Новочеркасские ведомости».

Ранее ростовчанин Дибров назвал «фантастическим» отдых в Таганроге с устрицами и вином.

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