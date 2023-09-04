Почти 67 млн рублей вложат в ремонт поликлиники №7 в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Начальная стоимость контракта составляет 66,9 миллиона рублей, победитель аукциона станет известен 12 сентября. Ему предстоит провести капремонт здания на улице Зоологической, 30.
Всего в техническом задании указаны несколько видов работ, в том числе нужно будет обновить системы кондиционирования, вентиляции, отопления, электроснабжения и электроосвещения. Подрядчик также должен будет благоустроить территорию.
Работы необходимо выполнить до 8 августа 2024 года.
Ранее стало известно, что в Ростове после ремонта Дворец спорта планируют превратить в концертную площадку. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.