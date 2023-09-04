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Published Сегодня, 09:33

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Почти 67 млн рублей вложат в ремонт поликлиники №7 в Ростове-на-Дону

Почти 67 млн рублей вложат в ремонт поликлиники №7 в Ростове-на-Дону

4 сентября 2023, 09:33
Фото: Яндекс.Карты
Почти 67 млн рублей вложат в ремонт поликлиники №7 в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону объявили аукцион по выбору подрядчика, который проведет ремонт здания поликлиники №7, говорится на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 66,9 миллиона рублей, победитель аукциона станет известен 12 сентября. Ему предстоит провести капремонт здания на улице Зоологической, 30.

Всего в техническом задании указаны несколько видов работ, в том числе нужно будет обновить системы кондиционирования, вентиляции, отопления, электроснабжения и электроосвещения. Подрядчик также должен будет благоустроить территорию.

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Работы необходимо выполнить до 8 августа 2024 года.

Ранее стало известно, что в Ростове после ремонта Дворец спорта планируют превратить в концертную площадку. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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