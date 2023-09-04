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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:20

Появилось видео с места страшной аварии с 5 жертвами в Ростовской области

Появилось видео с места страшной аварии с пятью трупами в Ростовской области

4 сентября 2023, 11:18
Фото: 52.mchs.gov.ru
Появилось видео с места страшной аварии с 5 жертвами в Ростовской области
В Интернете опубликовали видео, на котором показаны последствия аварии с пятью погибшими участниками в Ростовской области, ролик разместило региональное УГИБДД.

Напомним, что на дороге Таганрог — Покровское столкнулись автомобили ВАЗ и «Лада Приора». Причиной стало то, что водитель первой машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате лобового столкновения погибли один из водителей и четыре пассажира. Травмы получили еще три человека, их госпитализировали.

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На опубликованном видео показаны поврежденные на дороге автомобили,
Видео: ГИБДД по РО

В данный момент полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства. На опубликованном видео показаны поврежденные на дороге автомобили, которые перегородили одну полосу для проезда. Рядом в это время находились представители экстренных служб.

Ранее два человека пострадали в жестком столкновении легковушек на Тракторной в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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