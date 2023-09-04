Появилось видео с места страшной аварии с пятью трупами в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Напомним, что на дороге Таганрог — Покровское столкнулись автомобили ВАЗ и «Лада Приора». Причиной стало то, что водитель первой машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
В результате лобового столкновения погибли один из водителей и четыре пассажира. Травмы получили еще три человека, их госпитализировали.
В данный момент полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства. На опубликованном видео показаны поврежденные на дороге автомобили, которые перегородили одну полосу для проезда. Рядом в это время находились представители экстренных служб.
Ранее два человека пострадали в жестком столкновении легковушек на Тракторной в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.