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Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Жители Ростовской области стали больше употреблять антидепрессанты

Продажи антидепрессантов в Ростовской области за год выросли на 24%

4 сентября 2023, 16:15
Фото: pxhere.com
Жители Ростовской области стали больше употреблять антидепрессанты
Жители Ростовской области стали больше употреблять антидепрессанты, сообщается в отчете компании DSM Group.

За первые семь месяцев текущего года в Ростовской области антидепрессантов продали на сумму в 174,5 миллиона рублей. Это на 24% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Также аналитики добавляют, что в этом году было продано порядка 243,5 тысячи упаковок антидепрессантов, в прошлом году показатель составляет 278,8 тысячи упаковок. Таким образом, в отношении объема проданных лекарств рост составил 14%.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о продаже лекарств по рецептам в Ростовской области.

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