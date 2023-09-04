Продажи антидепрессантов в Ростовской области за год выросли на 24%

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
За первые семь месяцев текущего года в Ростовской области антидепрессантов продали на сумму в 174,5 миллиона рублей. Это на 24% больше, чем за тот же период прошлого года.
Также аналитики добавляют, что в этом году было продано порядка 243,5 тысячи упаковок антидепрессантов, в прошлом году показатель составляет 278,8 тысячи упаковок. Таким образом, в отношении объема проданных лекарств рост составил 14%.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о продаже лекарств по рецептам в Ростовской области.