Пять человек погибли и трое пострадали в аварии в Ростовской области утром 4 сентября

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
«Рен ТВ» со ссылкой на источник пишет, что авария произошла в Неклиновском районе утром в понедельник, 4 сентября. Здесь столкнулись два легковых автомобиля.
«Жертвами ДТП стали пять человек. Еще трое получили ранения, им сейчас оказывают медицинскую помощь», — уточняет издание.
Отмечается, что на месте аварии работают представители экстренных служб. Официальной информации о ДТП пока не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области мотоциклист влетел в иномарку на М-4 и снес двух пешеходов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.