rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Пять человек погибли и трое пострадали в аварии в Ростовской области утром 4 сентября

Пять человек погибли и трое пострадали в аварии в Ростовской области утром 4 сентября

4 сентября 2023, 08:56
Фото: W. Robert Howell/cc by sa 2.0/flickr.com
Пять человек погибли и трое пострадали в аварии в Ростовской области утром 4 сентября
В Ростовской области столкновение двух автомобилей привело к гибели пятерых человек, сообщают СМИ.

«Рен ТВ» со ссылкой на источник пишет, что авария произошла в Неклиновском районе утром в понедельник, 4 сентября. Здесь столкнулись два легковых автомобиля.

«Жертвами ДТП стали пять человек. Еще трое получили ранения, им сейчас оказывают медицинскую помощь», — уточняет издание.

Стала известна причина ДТП с четырьмя сгоревшими заживо в Ростовской области
Узнать подробнее

Отмечается, что на месте аварии работают представители экстренных служб. Официальной информации о ДТП пока не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области мотоциклист влетел в иномарку на М-4 и снес двух пешеходов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Стала известна причина ДТП с четырьмя сгоревшими заживо в Ростовской областиПоявилось видео с места ДТП в Ростовской области с четырьмя трупами в сгоревшем автоЧетыре человека сгорели в машине в ДТП в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дтп#Авария#Медицинская помощь#Последние новости Ростова на сегодня#Неклиновский район#Легковые автомобили#Пострадавшие#СМИ#Иномарка#Экстренные службы#Гибель#Пешеходы#Мотоциклист
Подпишитесь
Власти Ростовской области хотят увеличить прожиточный минимум до 14,3 тысячи рублей
Сегодня, 10:39
Более половины горожан назвали Ростов бесперспективным для карьеры
Сегодня, 10:09
«Не умрете»: дончанин рассказал, как ему отказали в скорой из-за температуры под 40
Сегодня, 09:42
Участник СВО рассказал, как в него стреляли в Батайске
Сегодня, 09:35
Почти 67 млн рублей вложат в ремонт поликлиники №7 в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:33
В Ростовской области установили личность одного из напавших на участника СВО
Сегодня, 09:32