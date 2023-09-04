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Пять пуль достали врачи из раненого в Батайске участника спецоперации

Пять пуль достали врачи из раненого в Батайске участника спецоперации

4 сентября 2023, 19:53
Фото: 1MI
В Ростовской области провели операцию участнику спецоперации, в которого стреляли в Батайске, сообщает РИА «Новости».

Ранее в полиции рассказали, что ночью в парке во время конфликта неизвестный 12 раз выстрелил из травматического оружия в мужчину, после чего скрылся. Тогда начался розыск подозреваемого.

По информации издания, причиной ссоры стало участие пострадавшего в спецоперации. Это нападение прокомментировал губернатор Василий Голубев и заявил о возбужденном уголовном деле.

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Теперь мать раненого рассказала изданию, что после стрельбы ее сын пошел домой, но утром ему вызвали скорую и отвезли в больницу. Она уточнила, что ему провели операцию и достали пять пуль.

«Как отметила женщина, ее сын служил в Сирии, Африке, у него есть награды, дважды отправлялся в зону специальной военной операции», — говорится в публикации.

Официальной информации об операции не поступало, она уточняется.

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