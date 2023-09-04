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Рекультивацию свалки в Таганроге завершат лишь к концу 2024 года

Рекультивацию свалки в Таганроге завершат лишь к концу 2024 года

4 сентября 2023, 14:36
Фото: Ropable/cc0/wikimedia.org
Рекультивацию свалки в Таганроге завершат лишь к концу 2024 года
Ликвидировать бывший полигон ТБО в Таганроге обещают к концу следующего года, сообщает правительство Ростовской области.

В Таганроге продолжается рекультивация бывшего полигона твердых бытовых отходов. Сейчас завершен подготовительный этап.

«На полигоне ведутся работы по планировке и уплотнению свалочного грунта, а также устройству выравнивающего слоя из песка», — рассказал замглавы регионального министерства ЖКХ Александр Кадетов.

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На полигоне ведутся работы по планировке и уплотнению свалочного грунта, а также устройству выравнивающего слоя из пескаНа полигоне ведутся работы по планировке и уплотнению свалочного грунта, а также устройству выравнивающего слоя из песка
На полигоне ведутся работы по планировке и уплотнению свалочного грунта, а также устройству выравнивающего слоя из песка
Фото: donland.ru

Полностью ликвидировать свалку власти обещают в декабре 2024 года. Столь большой срок объяснили выявление новых свалочных очагов. Из-за них площадь, занятая отходами, увеличилась почти в два раза.

Напомним, в Ростове продолжают рекультивацию свалки бытовых отходов.

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