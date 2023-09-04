Рекультивацию свалки в Таганроге завершат лишь к концу 2024 года

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В Таганроге продолжается рекультивация бывшего полигона твердых бытовых отходов. Сейчас завершен подготовительный этап.
«На полигоне ведутся работы по планировке и уплотнению свалочного грунта, а также устройству выравнивающего слоя из песка», — рассказал замглавы регионального министерства ЖКХ Александр Кадетов.
Полностью ликвидировать свалку власти обещают в декабре 2024 года. Столь большой срок объяснили выявление новых свалочных очагов. Из-за них площадь, занятая отходами, увеличилась почти в два раза.
Напомним, в Ростове продолжают рекультивацию свалки бытовых отходов.