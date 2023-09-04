Ростовскую область накроют дожди и похолодание до +7 в начале сентября

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
На этой неделе в регионе ожидается дождливая погода вместе с грозами, а ночью температура упадет до +7 градусов.
По данным метеорологов, ливни, начавшиеся в ночь на 4 сентября, будут продолжаться как минимум до 7 числа. В Ростове ожидаются незначительные дожди, а в области в ближайшие дни будет греметь гроза.
Ночи станут прохладнее. В Ростове к середине недели температура по вечерам будет опускаться до 15 градусов, а на севере области она упадет +7.
В то же время днем сохранится теплая погода, ожидается до +28 градусов, а в отдельных районах на юге региона столбики термометров поднимутся до +30 градусов.
Порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду.
Ранее ростовчане заявили, что спасли тонувшего на тротуаре человека.