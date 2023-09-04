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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Ростовскую область накроют дожди и похолодание до +7 в начале сентября

Ростовскую область накроют дожди и похолодание до +7 в начале сентября

4 сентября 2023, 12:51
Фото: Oxfordian Kissuth/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Ростовскую область накроют дожди и похолодание до +7 в начале сентября
В Ростовской области в начале сентября температура воздуха в ночное время будет опускаться до семи градусов, сообщили синоптики.

На этой неделе в регионе ожидается дождливая погода вместе с грозами, а ночью температура упадет до +7 градусов.

По данным метеорологов, ливни, начавшиеся в ночь на 4 сентября, будут продолжаться как минимум до 7 числа. В Ростове ожидаются незначительные дожди, а в области в ближайшие дни будет греметь гроза.

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Ночи станут прохладнее. В Ростове к середине недели температура по вечерам будет опускаться до 15 градусов, а на севере области она упадет +7.

В то же время днем сохранится теплая погода, ожидается до +28 градусов, а в отдельных районах на юге региона столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

Порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду.

Ранее ростовчане заявили, что спасли тонувшего на тротуаре человека.

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