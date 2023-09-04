Руководство Ростовской областной больницы купит себе дорогой белый кроссовер

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Ростовская областная клиническая больница ищет подрядчика, который поставит в учреждение кроссовер белого или серого цвета. На это в РОКБ готовы потратить 4,3 миллиона рублей.
Для каких целей будет использоваться авто, в документации не указывается. Уточняется лишь, что деньги на недешевый автомобиль выделяются не из бюджета больницы, а из «средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности».
Сам кроссовер должен быть семиместным, выпущенным не ранее 2022 года. Также среди требований к авто датчики света и дождя, подогрев и вентиляция сидений, беспроводная зарядка для мобильных устройств и аудиосистема. Конкретных пожеланий к марке машины у РОКБ нет.
Подрядчика, который предоставит машину областной больнице, выберут 12 сентября.
Ранее стало известно, что власти в Ростовской области закупят 26 зеленых LADA Niva Travel на 37 миллионов рублей.