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Руководство Ростовской областной больницы собирается купить белый джип за 4,3 млн руб

Руководство Ростовской областной больницы купит себе дорогой белый кроссовер

4 сентября 2023, 12:48
Фото: Alexander Migl/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Руководство Ростовской областной больницы собирается купить белый джип за 4,3 млн руб
В Ростовской областной клинической больнице озаботились покупкой кроссовера за 4,3 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Ростовская областная клиническая больница ищет подрядчика, который поставит в учреждение кроссовер белого или серого цвета. На это в РОКБ готовы потратить 4,3 миллиона рублей.

Для каких целей будет использоваться авто, в документации не указывается. Уточняется лишь, что деньги на недешевый автомобиль выделяются не из бюджета больницы, а из «средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности».

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Сам кроссовер должен быть семиместным, выпущенным не ранее 2022 года. Также среди требований к авто датчики света и дождя, подогрев и вентиляция сидений, беспроводная зарядка для мобильных устройств и аудиосистема. Конкретных пожеланий к марке машины у РОКБ нет.

Подрядчика, который предоставит машину областной больнице, выберут 12 сентября.

Ранее стало известно, что власти в Ростовской области закупят 26 зеленых LADA Niva Travel на 37 миллионов рублей.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Госзакупки Ростовской области#РОКБ
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