С 4 сентября открыта регистрация участников конкурса «Это у нас семейное»

«Вместе с российскими семьями мы начинаем создавать новую интересную историю под названием „Это у нас семейное“. Идея этого конкурса родилась в семье, мы с большой любовью готовили его к жизни и теперь вместе с участниками будем работать над тем, чтобы наш новый проект стал действительно народным, а значит, востребованным и любимым. Успех будет зависеть от нашей сплоченности, веры в добрые традиции и стремления людей создавать крепкие, дружные семьи», — рассказал Комиссаров.