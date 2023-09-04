С 4 сентября открыта регистрация участников конкурса «Это у нас семейное»

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Итоги конкурса станут известны в 2024 году. Семьи-победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий, а также поедут в путешествие по России. Кроме того, для участников конкурса предусмотрены и другие призы. Об этом пишет gorod55.ru.
В ходе первой учебной недели о конкурсе узнают все школьники РФ в рамках классного часа «Разговоры о важном». Как ранее отмечалось, 1 сентября в ходе открытого урока в мастерской управления «Сенеж» президент РФ Владимир Путин объявил о старте конкурса.
Уже в первые часы после объявления о начале регистрации об участии в проекте «Это у нас семейное» заявили более ста семей из 64 регионов страны. Так, самым младшим конкурсантам — по шесть лет, а самому старшему члену семьи — 101 год. На данный момент самая большая команда это семья Плотниковых из Оренбургской области, которая состоит из десяти членов семьи, включая шестерых детей.
Как заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, данный проект, цель которого была определена как соединение поколений и укрепление семей общими делами и интересами, не имеет аналогов в мировой практике.
«Вместе с российскими семьями мы начинаем создавать новую интересную историю под названием „Это у нас семейное“. Идея этого конкурса родилась в семье, мы с большой любовью готовили его к жизни и теперь вместе с участниками будем работать над тем, чтобы наш новый проект стал действительно народным, а значит, востребованным и любимым. Успех будет зависеть от нашей сплоченности, веры в добрые традиции и стремления людей создавать крепкие, дружные семьи», — рассказал Комиссаров.
Подать заявку на участие в конкурсе «Это у нас семейное» можно на сайте мероприятия до 4 ноября. Заявки будут приниматься от команд из четырех и более родственников, среди которых есть представители более трех поколений.
Помимо дистанционного этапа, конкурс включает окружные полуфиналы и большой финал в Москве. Летом 2024 года в столице соберутся порядка 300 семей со всей страны.