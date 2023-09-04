Спортивные школы в Ростове: достойный старт — половина успеха

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Прежде всего отметим, что спортивные школы делятся по своему уровню на несколько основных типов. Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), которые принимают новичков или любителей по тому или иному виду спорта и воспитывают их до определенного этапа. Затем идут СДЮШОР — спортивные детско-юношеские школы олимпийского резерва, где подготовка юных атлетов ведется уже на более серьезном уровне в рамках существующих олимпийских дисциплин. Также есть спортивные училища и интернаты, где наряду со спортподготовкой дети проходят общеобразовательную программу. Также есть адаптивные спортшколы для детей-инвалидов и так далее.
В нашем обзоре представим самые популярные муниципальные учреждения Ростова, куда можно поступить бесплатно для получения дополнительного спортивного образования.
Эта ростовская спортивная школа имеет долгую и славную историю: учреждение было открыто еще в 1959 году и вырастило не одну плеяду титулованных спортсменов. И сегодня в ДЮСШ занимаются сотни ростовских ребят, увлеченных спортом и здоровым образом жизни. Спортивная школа осуществляет обучение в рамках дополнительного образования по таким видам спорта, как:
Новичков набирают на так называемый начальный уровень, который продолжается три года. В «началке», как правило, занимаются ребята от 7 до 10 лет. Затем следует базовый уровень (6 лет) и углубленный (2-4 года). Максимальный возраст для обучения в ДЮСШ — 18 лет. В спортивной школе проходят соревнования различного масштаба, итоговая аттестация, сборы и пр.
Занятия начинаются как и в обычных школах, в сентябре. А в августе идет набор документов на предстоящий учебный год — в данном случае 2023–2024 гг. Прием производится приемной комиссией путем индивидуального отбора: кандидаты, имеющие физические особенности и умения, необходимые для освоения той или иной дисциплины, зачисляются на обучение.
Это учреждение создано в Ростове сравнительно недавно — в 2014 году. ДЮСШ имеет масштабное здание, оснащенное современным оборудованием. В спортивной школе занимаются более тысячи человек, здесь преподают прославленные в регионе спортсмены, кандидаты в мастера спорта. Набор ведется на следующие дисциплины:
Занятия в спортивной школе начинаются параллельно с общеобразовательными учреждениями, с сентября. За месяц стартует прием документов. Но записываться, судя по отзывам родителей, нужно заранее, так как желающих заниматься очень много, а места ограничены. Приемная комиссия берет детей с 6-7 лет по мере укомплектованности групп.
Спортивная школа была основана в 1958 году, за все время ее существования было воспитано более 75 тысяч юных спортсменов, многие из которых получили звания мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и пр. У ДЮСШ отличная материально-техническая база: три больших оснащенных спортзала. По данным на сегодняшний день в этой спортивной школе Ростова ведется подготовка по семи спортивным направлениям:
Старт занятий в спортивной школе — в сентябре. Но записаться на просмотр и сдачу документов нужно заранее. Желательно следить за объявлениями администрации ДЮСШ. Прием ребят так же, как и в обычной школе, — с 7 лет.
ДЮСШ расположена по адресу: ул. Загорская, 10. У учреждения имеется группа VK.
Одна из старейших спортивных школ в Ростове основана в 1955 году. В 2019 году в ДЮСШ был сделан капитальный ремонт помещения, благодаря чему сегодня школа имеет прекрасную материально-техническую базу. Численность обучающихся — более тысячи человек. В данный момент подготовка детей ведется по следующим спортивным направлениям:
Обучение ведется в соответствии с учебным планом, рассчитанным на 52 недели в году. Основное время проводится в рамках тренировочных занятий, отдельное время выделяется на сборы, соревнования, отдых в спортивно-оздоровительном лагере.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. Набор и комплектование групп в секции осуществляется до 15 октября. Обучение — очное.
Спортивная школа была основана в 1973 году и с тех пор является одним из популярных профильных учреждений дополнительного образования в Ростове. Сегодня здесь обучается более полутора тысяч человек. Всего представлено пять направлений:
Обучение по каждому виду спорта длится 8 лет. В спортивной школе преподают опытные мастера, инструкторы, методисты.
Прием в ДЮСШ осуществляется на основании письменного заявления родителей с 1 августа каждого года. Учебный год начинается 1 сентября. Ребята сдают аттестацию, участвуют во внутренних и межгородских соревнованиях. Летом тренировки ведутся в условиях спортивно-оздоровительного лагеря.
ДЮСШ расположена по адресу: ул. Таганрогская, 118/2. У учреждения имеется официальный сайт.