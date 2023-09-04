Спортивные школы в Ростове: достойный старт — половина успеха

Прежде всего отметим, что спортивные школы делятся по своему уровню на несколько основных типов. Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), которые принимают новичков или любителей по тому или иному виду спорта и воспитывают их до определенного этапа. Затем идут СДЮШОР — спортивные детско-юношеские школы олимпийского резерва, где подготовка юных атлетов ведется уже на более серьезном уровне в рамках существующих олимпийских дисциплин. Также есть спортивные училища и интернаты, где наряду со спортподготовкой дети проходят общеобразовательную программу. Также есть адаптивные спортшколы для детей-инвалидов и так далее.