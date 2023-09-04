Стали известны подробности нападения в Батайске на участника СВО

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
По информации Ura.ru, в местном парке неизвестные совершили нападение на участника СВО, которого избили, после чего в него выстрелили из оружия.
В полиции рассказали, что в ночное время возле одного из кафе в парке имени Ленина произошел конфликт, в ходе которого неизвестный 12 раз выстрелил мужчину. Он открыл огонь из травматического оружия, после чего убежал.
Теперь идет розыск нападавшего и устанавливается его личность. Позже губернатор заявил о возбужденном уголовном деле.
«По произошедшему ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Я буду следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить в рамках закона», — сообщил Василий Голубев.
Ранее в полиции прокомментировали жестокую драку в ночном магазине в Ростове.