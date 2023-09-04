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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:27

Стали известны подробности нападения в Батайске на участника СВО

Стали известны подробности нападения в Батайске на участника СВО

4 сентября 2023, 05:24
Фото: 1MI
В Ростовской области возбуждено уголовное дело после происшествия в Батайске с участием участника спецоперации, пишет в Telegram губернатор Василий Голубев.

По информации Ura.ru, в местном парке неизвестные совершили нападение на участника СВО, которого избили, после чего в него выстрелили из оружия.

В полиции рассказали, что в ночное время возле одного из кафе в парке имени Ленина произошел конфликт, в ходе которого неизвестный 12 раз выстрелил мужчину. Он открыл огонь из травматического оружия, после чего убежал.

Теперь идет розыск нападавшего и устанавливается его личность. Позже губернатор заявил о возбужденном уголовном деле.

В полиции прокомментировали жестокую драку в ночном магазине в Ростове
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«По произошедшему ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Я буду следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить в рамках закона», — сообщил Василий Голубев.

Ранее в полиции прокомментировали жестокую драку в ночном магазине в Ростове.

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