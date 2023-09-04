Стали известный подробности массового ДТП на Нансена в Ростове 4 сентября

Массовая авария произошла вечером 4 сентября на улице Нансена в Ростове. Там Lada Priora потеряла управление и протаранила припаркованные в района дома №367 Renault Logan и Toyota Land Cruiser. Затем Lada по инерции отбросило на столб, который упал на стоящий рядом магазин.