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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Массовое ДТП с участием трех авто произошло в Ростове на улице Нансена

Стали известный подробности массового ДТП на Нансена в Ростове 4 сентября

4 сентября 2023, 15:28
Фото: 1MI
Массовое ДТП с участием трех авто произошло в Ростове на улице Нансена
Массовое ДТП с участием трех авто произошло в Ростове на улице Нансена, подтвердили в ГИБДД.

Массовая авария произошла вечером 4 сентября на улице Нансена в Ростове. Там Lada Priora потеряла управление и протаранила припаркованные в района дома №367 Renault Logan и Toyota Land Cruiser. Затем Lada по инерции отбросило на столб, который упал на стоящий рядом магазин.

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Donday пишет, что в аварии пострадали три человека, находившиеся в Lada. Они госпитализированы.

В районе аварии образовалась пробка длиной в три километра.

В ГИБДД факт аварии подтвердили, однако никаких официальных подробностей пока не дали.

Напомним, сегодня в ДТП в Ростовской области погибли шесть человек.

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