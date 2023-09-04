«Старики ломают руки и ноги»: ростовчане пожаловались на разбитые ступеньки в городе

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Горожане рассказывают, что ступеньки, расположенные на Портовой на спуске к Дону в Ростове, уже несколько лет пребывают в разрушенном состоянии. А их регулярно преодолевают пенсионеры переулка Богачева для того, чтобы попасть в городскую поликлинику.
«В слякоть и непогоду на этих ступеньках наши старики ломают себе руки и ноги. И никому нет до этого дела», — отмечает ростовчанка Наталья.
По словам собеседницы, год или два назад проблемой заинтересовался местный депутат.
«Мы походили с ним, показали ему эти ступеньки. Но наши надежды не оправдались. Ступеньки так и не отремонтировали», — сокрушается Наталья.
Местные жители подчеркивают, на их жалобы никто не реагирует.
«Все отбрыкиваются от нас. Говорят, что эти ступеньки относятся то ли к Железнодорожному району, то ли к самой железной дороге», — отмечает Наталья.
В приемной администрации Железнодорожного района Ростова получить исчерпывающий комментарий корреспонденту RostovGazeta не удалось.
Корреспонденту посоветовали обратиться в отдел ЖКХ. В приемной ЖКХ позвали к телефону специалиста. Однако он ничего не смог сказать по вопросу о разбитых ступеньках на Портовой.
«Лестниц в районе очень много, нужно смотреть. Я не в курсе ситуации», — подчеркнул специалист отдела ЖКХ.
Информация будет уточняться.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчане вынуждены проползать под поездом. Из-за того, что на железнодорожном переходе в Ростове нет возможности беспрепятственно перейти на другую сторону.