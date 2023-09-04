«Старики ломают руки и ноги»: ростовчане пожаловались на разбитые ступеньки в городе

Горожане рассказывают, что ступеньки, расположенные на Портовой на спуске к Дону в Ростове, уже несколько лет пребывают в разрушенном состоянии. А их регулярно преодолевают пенсионеры переулка Богачева для того, чтобы попасть в городскую поликлинику.