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Published Сегодня, 11:51

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«Старики ломают руки и ноги»: ростовчане пожаловались на разбитые ступеньки в городе

«Старики ломают руки и ноги»: ростовчане пожаловались на разбитые ступеньки в городе

4 сентября 2023, 11:51
Фото: pxhere.com
«Старики ломают руки и ноги»: ростовчане пожаловались на разбитые ступеньки в городе
В редакцию RostovGazeta обратились жители Железнодорожного района в Ростове. Люди жалуются на разбитые ступеньки на улице Портовой ближе к Дону, которые ведут к городской поликлинике. Преодолевая ступеньки в непогоду, пожилые люди на протяжении многих лет ломают руки и ноги.

Горожане рассказывают, что ступеньки, расположенные на Портовой на спуске к Дону в Ростове, уже несколько лет пребывают в разрушенном состоянии. А их регулярно преодолевают пенсионеры переулка Богачева для того, чтобы попасть в городскую поликлинику.

«В слякоть и непогоду на этих ступеньках наши старики ломают себе руки и ноги. И никому нет до этого дела», — отмечает ростовчанка Наталья.

По словам собеседницы, год или два назад проблемой заинтересовался местный депутат.

«Мы походили с ним, показали ему эти ступеньки. Но наши надежды не оправдались. Ступеньки так и не отремонтировали», — сокрушается Наталья.

Местные жители подчеркивают, на их жалобы никто не реагирует.

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«Все отбрыкиваются от нас. Говорят, что эти ступеньки относятся то ли к Железнодорожному району, то ли к самой железной дороге», — отмечает Наталья.«Все отбрыкиваются от нас. Говорят, что эти ступеньки относятся то ли к Железнодорожному району, то ли к самой железной дороге», — отмечает Наталья.
«Все отбрыкиваются от нас. Говорят, что эти ступеньки относятся то ли к Железнодорожному району, то ли к самой железной дороге», — отмечает Наталья.
Фото: Читатель / rostovgazeta.ru

«Все отбрыкиваются от нас. Говорят, что эти ступеньки относятся то ли к Железнодорожному району, то ли к самой железной дороге», — отмечает Наталья.

В приемной администрации Железнодорожного района Ростова получить исчерпывающий комментарий корреспонденту RostovGazeta не удалось.

Корреспонденту посоветовали обратиться в отдел ЖКХ. В приемной ЖКХ позвали к телефону специалиста. Однако он ничего не смог сказать по вопросу о разбитых ступеньках на Портовой.

«Лестниц в районе очень много, нужно смотреть. Я не в курсе ситуации», — подчеркнул специалист отдела ЖКХ.

Информация будет уточняться.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчане вынуждены проползать под поездом. Из-за того, что на железнодорожном переходе в Ростове нет возможности беспрепятственно перейти на другую сторону.

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