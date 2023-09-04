Строить Западную хорду в Ростовской области будет убыточная компания

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Речь идет об участке от дороги А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе. Это второй этап работ.
С компанией заключат концессионное соглашение, конкурс при этом проводить не будут. Участок, о котором идет речь, станет платным для автомобилистов.
Контракт подпишут с компанией «Западная хорда Ростов-на-Дону». Согласно данным системы «Спарк», ее зарегистрировали в 2019 году и с этого момента она работает с убытком. Только в 2022 году он составил 4,4 миллиона рублей.
Ранее стало известно, сколько будет стоить проезд по Западной хорде в Ростове.