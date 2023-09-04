rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Строить Западную хорду в Ростовской области будет убыточная компания

Строить Западную хорду в Ростовской области будет убыточная компания

4 сентября 2023, 06:09
Фото: 1MI
В Ростовской области будет заключено концессионное соглашение для строительства дороги «Западная хорда», говорится в распоряжении правительства региона.

Речь идет об участке от дороги А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе. Это второй этап работ.

С компанией заключат концессионное соглашение, конкурс при этом проводить не будут. Участок, о котором идет речь, станет платным для автомобилистов.

Стало известно, сколько будет стоить проезд по Западной хорде в Ростове
Узнать подробнее

Контракт подпишут с компанией «Западная хорда Ростов-на-Дону». Согласно данным системы «Спарк», ее зарегистрировали в 2019 году и с этого момента она работает с убытком. Только в 2022 году он составил 4,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, сколько будет стоить проезд по Западной хорде в Ростове.

Читайте также:
Ростовчане пожаловались на убитую дорогу в поселке ОрджоникидзеВласти Ростова собираются устранить ямы на дорогахНа ремонт девяти дорог Ростовская область дополнительно получит полмиллиарда рублей
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#2022 год#Дорога#Западная хорда#Мост#Проезд#Последние новости Ростова на сегодня#Река Дон#Ростов#Автомобилисты#Компания#Концессионное соглашение#Западный Обход#А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог#Платно#Западная хорда Ростов-на-Дону#Спарк#Убыток
Подпишитесь
Экономист спрогнозировал подорожание хлеба в Ростовской области до 15%
Сегодня, 06:13
Стали известны подробности нападения в Батайске на участника СВО
Сегодня, 05:24
В Ростовской области в начале недели ожидаются дожди с 4 сентября
Сегодня, 04:58
Жители в Ростове-на-Дону назвали аномалией бурлящую воду в реке Дон
Сегодня, 04:42
ФК «Ростов» на своем поле проиграл «Динамо»
Вчера, 19:26