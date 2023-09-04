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Telegram-каналы заявили о падении вертолета в Азовском море

Telegram-каналы заявили о падении вертолета в Азовском море

4 сентября 2023, 12:32
Фото: Oleg V. Belyakov - AirTeamImages/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Telegram-каналы заявили о падении вертолета в Азовском море
В Азовском море потерпел крушение вертолет Ка-52, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Канал со ссылкой на источник пишет, что происшествие якобы случилось еще 1 сентября в акватории Азовского моря. Указано расстояние в 1,5 километра от берега.

«Причиной могла стать неблагоприятная погода, так как в это время был сильный туман. На борту находились два человека, их удалось спасти», — уточняет канал.

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Отмечается, что их эвакуировали во время спасательной операции. Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не поступало, она сейчас уточняется.

Ранее губернатор Голубев заявил о падении беспилотника в Ростовской области вечером 30 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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