Telegram-каналы заявили о падении вертолета в Азовском море

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Канал со ссылкой на источник пишет, что происшествие якобы случилось еще 1 сентября в акватории Азовского моря. Указано расстояние в 1,5 километра от берега.
«Причиной могла стать неблагоприятная погода, так как в это время был сильный туман. На борту находились два человека, их удалось спасти», — уточняет канал.
Отмечается, что их эвакуировали во время спасательной операции. Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не поступало, она сейчас уточняется.
Ранее губернатор Голубев заявил о падении беспилотника в Ростовской области вечером 30 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.