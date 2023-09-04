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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Терапевт рассказала, чем гайморит отличается от обычного насморка

4 сентября 2023, 10:25
Главные отличия гайморита от простого насморка проявляются в продолжительной заложенности носа, головной и зубной боли.

В беседе с NEWS.ru врач-терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что для гайморита характерно зеленоватое отделяемое достаточно густой консистенции и с неприятным запахом.

Специалист пояснила, что при развитии инфекции отекает слизистая, скапливается жидкий экссудат и отекает область верхнечелюстного соустья. Это приводит к тому, что отделяемое скапливается и сгущается. При этом развивается бактериальная инфекция, которая сопровождается воспалением слизистой гайморовой пазухи.

Как правило, при гайморите повышается температура тела, а боль локализуется в проекции глаза. Также может произойти отек или покраснение.

По словам Анастасии Тимощенко, гайморит — заболевание, характеризующееся воспалением слизистой гайморовых пазух. Воспалительные процессы вызваны инфекцией верхних дыхательных путей. Специалист уточнила, что гайморовы пазухи — это придаточные пазухи носа, которые находятся в проекции верхней челюсти. Когда они здоровы, в них содержится воздух, а слизистая является тонкой.

Ранее врач-отоларинголог Степан Горшков рассказал, что в некоторых случаях рекомендуется делать пункцию гайморовых пазух. Процедура показана, когда заболевание сопровождается сильными головными болями, а также при скопившейся жидкости в гайморовом синусе и интоксикации организма.

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