Терапевт рассказала, чем гайморит отличается от обычного насморка

Специалист пояснила, что при развитии инфекции отекает слизистая, скапливается жидкий экссудат и отекает область верхнечелюстного соустья. Это приводит к тому, что отделяемое скапливается и сгущается. При этом развивается бактериальная инфекция, которая сопровождается воспалением слизистой гайморовой пазухи.