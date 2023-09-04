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Published Сегодня, 15:29

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Трамвай снова сошел с рельсов и протаранил дом в Ростове

Трамвай сошел с рельсов и протаранил дом в Ростове

4 сентября 2023, 15:29
Фото: Artem Svetlov/cc by 2.0/flickr.com
Трамвай снова сошел с рельсов и протаранил дом в Ростове
В Ростове в Ленгородке трамвай снова протаранил дом, после того как сошел с рельсов, сообщают в соцсетях горожане.

В Ростове на Профсоюзной улице трамвай снова сошел с рельсов и въехал в частный дом. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. О пострадавших также не сообщается. Ущерб, нанесенный жилой постройке, только предстоит оценить.

Трамвай сошел с рельсов и протаранил стену здания в Ростове-на-Дону
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В Ростове на Профсоюзной улице трамвай снова сошел с рельсов и въехал в частный дом. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. В Ростове на Профсоюзной улице трамвай снова сошел с рельсов и въехал в частный дом. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.
В Ростове на Профсоюзной улице трамвай снова сошел с рельсов и въехал в частный дом. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.
Фото: t.me/rnd1rndru

Это не первый подобный инцидент в Ростове. В марте трамвай уже сходил с рельсов на Профсоюзной улице, недалеко от пересечения со Скачкова. Тогда он протаранил столб и и жилой дом.

До этого трамвай сходил с рельсов в августе в Ростове.

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