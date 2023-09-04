Трамвай сошел с рельсов и протаранил дом в Ростове

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
В Ростове на Профсоюзной улице трамвай снова сошел с рельсов и въехал в частный дом. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. О пострадавших также не сообщается. Ущерб, нанесенный жилой постройке, только предстоит оценить.
Это не первый подобный инцидент в Ростове. В марте трамвай уже сходил с рельсов на Профсоюзной улице, недалеко от пересечения со Скачкова. Тогда он протаранил столб и и жилой дом.
До этого трамвай сходил с рельсов в августе в Ростове.