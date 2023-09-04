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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:40

Участник СВО рассказал, как в него стреляли в Батайске

Участник СВО рассказал, как в него стреляли в Батайске

4 сентября 2023, 09:35
Фото: mil.ru
Участник СВО рассказал, как в него стреляли в Батайске
Участник спецоперации, на которого было совершено нападение в парке в Батайске, рассказал, как все произошло, пишет Russia Today.

Пострадавший рассказал изданию, что вместе с девушкой и знакомым из Крыма приехал в парк, чтобы выпить кофе. В это время к ним подошли несколько человек.

«По тактической сумке они поняли, что я участник спецоперации и стали оскорблять. Они попытались сбить меня с ног, а после начали стрелять из травматического пистолета», — рассказал он изданию.

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Отмечается, что медики насчитали у мужчины 13 ранений от пуль на теле. Говорится, что также пострадал его знакомый.

Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что по факту инцидента с участником СВО в Батайске возбудили уголовное дело.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Ранения#Батайск#СВО#Происшествие#Стрельба#Уголовное дело#Травматический пистолет
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