Участник СВО рассказал, как в него стреляли в Батайске

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Пострадавший рассказал изданию, что вместе с девушкой и знакомым из Крыма приехал в парк, чтобы выпить кофе. В это время к ним подошли несколько человек.
«По тактической сумке они поняли, что я участник спецоперации и стали оскорблять. Они попытались сбить меня с ног, а после начали стрелять из травматического пистолета», — рассказал он изданию.
Отмечается, что медики насчитали у мужчины 13 ранений от пуль на теле. Говорится, что также пострадал его знакомый.
Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что по факту инцидента с участником СВО в Батайске возбудили уголовное дело.