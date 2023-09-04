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В Азове построят площадку базы нефтепродуктов

В Азове построят площадку базы нефтепродуктов

4 сентября 2023, 08:58
Фото: Serg-it88/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Азове построят площадку базы нефтепродуктов
В Азове построят площадку базы нефтепродуктов с участком очистки воды и переработки нефтешламов, сведения об этом появились в системе ГИС ЕГРЗ.

В пятницу, 1 сентября, в системе появилось положительное заключение, которое позволит построить площадку базы производства нефтепродуктов. В проект включили участок очистки воды и переработки смесей нефтепродуктов с песком, глиной или иными механическими примесями.

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Компания ООО «Траст Строй» планирует разместить производство в переулке Складском, 18 на территории Азова. Сроки реализации проекта или объем инвестиций в заключении не уточнялись.

Ранее редакция RostovGazeta подготовила подробный материал о том, почему дончанам стало резко не хватать бензина, и чем вызван дефицит топлива.

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