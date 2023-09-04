В Ростовской области мотоциклист влетел в иномарку на М-4 и снес двух пешеходов

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В воскресенье, 3 сентября, в 18.15 мск на 1025-м километре трассы М-4 «Дон» в Октябрьском районе произошла авария с участием мотоцикла, иномарки и двух пешеходов.
По предварительной информации, 25-летний водитель мотоцикла Honda CBR ехал из Шахт по направлению к Новочеркасску и врезался в автомобиль Kia. После столкновения мотоцикл завалился и влетел в двух пешеходов, которые шли по правой обочине.
В результате ДТП пострадали три человека — 24-летняя пассажирка мотоцикла и пешеходы 18 и 19 лет. Их всех доставили в больницу для оказания медпомощи.
Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее в Ростове водитель иномарки сбил байкера.