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В Ростовской области мотоциклист влетел в иномарку на М-4 и снес двух пешеходов

В Ростовской области мотоциклист влетел в иномарку на М-4 и снес двух пешеходов

4 сентября 2023, 07:41
Фото: ГИБДД
В Ростовской области мотоциклист влетел в иномарку на М-4 и снес двух пешеходов
В Ростовской области на М-4 «Дон» водитель мотоцикла врезался в «легковушку» и отправил в больницу трех человек, подробностями поделились в пресс-службе УГИБДД региона.

В воскресенье, 3 сентября, в 18.15 мск на 1025-м километре трассы М-4 «Дон» в Октябрьском районе произошла авария с участием мотоцикла, иномарки и двух пешеходов.

По предварительной информации, 25-летний водитель мотоцикла Honda CBR ехал из Шахт по направлению к Новочеркасску и врезался в автомобиль Kia. После столкновения мотоцикл завалился и влетел в двух пешеходов, которые шли по правой обочине.

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В результате ДТП пострадали три человека — 24-летняя пассажирка мотоцикла и пешеходы 18 и 19 лет. Их всех доставили в больницу для оказания медпомощи.

Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее в Ростове водитель иномарки сбил байкера.

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