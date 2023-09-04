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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

В Ростовской области назвали подробности дела против стрелявшего в участника СВО

В Ростовской области назвали подробности дела против стрелявшего в участника СВО

4 сентября 2023, 07:28
Фото: 1MI
В Ростовской области назвали подробности дела против стрелявшего в участника СВО
В Ростовской области по статье «Хулиганство» возбудили уголовное дело после стрельбы в Батайске, сообщили в региональном УМВД.

Напомним, что в ночь на 3 июля парке имени Ленина в Батайске во время конфликта неизвестный 12 раз выстрелил из травматического оружия в мужчину. После этого он скрылся и начался его розыск.

Между тем, Ura.ру сообщило, что в городе избили, а потом несколько раз выстрелили по участнику спецоперации. А губернатор Василий Голубев рассказал о возбужденном уголовном деле.

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Сейчас стало известно, что дело возбудили по статье о «Хулиганстве».

«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также задержание подозреваемого в совершении преступления», — прокомментировали в региональном УМВД.

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