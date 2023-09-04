В Ростовской области назвали подробности дела против стрелявшего в участника СВО

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Напомним, что в ночь на 3 июля парке имени Ленина в Батайске во время конфликта неизвестный 12 раз выстрелил из травматического оружия в мужчину. После этого он скрылся и начался его розыск.
Между тем, Ura.ру сообщило, что в городе избили, а потом несколько раз выстрелили по участнику спецоперации. А губернатор Василий Голубев рассказал о возбужденном уголовном деле.
Сейчас стало известно, что дело возбудили по статье о «Хулиганстве».
«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также задержание подозреваемого в совершении преступления», — прокомментировали в региональном УМВД.