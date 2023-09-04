rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Ростовской области назвали подробности ДТП с пятью погибшими

В Ростовской области назвали подробности ДТП с пятью погибшими

4 сентября 2023, 11:03
Фото: 11.mchs.gov.ru
В Ростовской области назвали подробности ДТП с пятью погибшими
В Ростовской области погибли пять человек в столкновении двух легковых автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.

Утром в понедельник, 4 сентября, на трассе Таганрог — Покровское водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Здесь он столкнулся с «Ладой Приора».

В аварии погибли три пассажира ВАЗа, водитель и пассажир «Приоры». Кроме того, травмы получили водитель и пассажир ВАЗа, а также один человек из другой машины.

Стала известна причина ДТП с четырьмя сгоревшими заживо в Ростовской области
Узнать подробнее
Фото: ГИБДД по РО

«Раненых доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

Ранее троих 18-летних друзей, погибших в ДТП с каршерингом, похоронили под Ростовом.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погибшие#Дтп#Полиция#Похороны#Каршеринг#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Легковые автомобили#Медицинское учреждение#Проверка#УГИБДД#Раненые#Обстоятельства#Трасса#Лада Приора#ВАЗ-2110#18-летние друзья
Подпишитесь
Власти Ростовской области хотят увеличить прожиточный минимум до 14,3 тысячи рублей
Сегодня, 10:39
Более половины горожан назвали Ростов бесперспективным для карьеры
Сегодня, 10:09
«Не умрете»: дончанин рассказал, как ему отказали в скорой из-за температуры под 40
Сегодня, 09:42
Участник СВО рассказал, как в него стреляли в Батайске
Сегодня, 09:35
Почти 67 млн рублей вложат в ремонт поликлиники №7 в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:33
В Ростовской области установили личность одного из напавших на участника СВО
Сегодня, 09:32