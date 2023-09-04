В Ростовской области назвали подробности ДТП с пятью погибшими

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Утром в понедельник, 4 сентября, на трассе Таганрог — Покровское водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Здесь он столкнулся с «Ладой Приора».
В аварии погибли три пассажира ВАЗа, водитель и пассажир «Приоры». Кроме того, травмы получили водитель и пассажир ВАЗа, а также один человек из другой машины.
«Раненых доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
Ранее троих 18-летних друзей, погибших в ДТП с каршерингом, похоронили под Ростовом.