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Updated Сегодня, 07:29

В Ростовской области осудят группу экстремистов, отрицающих существование России

В Ростовской области осудят группу экстремистов, отрицающих существование России

4 сентября 2023, 07:27
Фото: 1MI
В Ростовской области осудят группу экстремистов, отрицающих существование России
В Ростовской области будут судить шестерых граждан, которые отрицают существование России и думают, что живут в СССР, об этом сообщили в объединенной пресс-службе донских судов.

В конце июля 2023 года в Неклиновский районный суд Ростовской области поступило уголовное дело против шести дончан — Олега Колесова, Елены и Александра Акулиничевых, Галины Моревой, Лидии Тахматовой и Марии Каменской, которых подозревают в организации и участии в деятельности экстремистской организации.

По предварительной информации, все шестеро граждан состояли в МОО «Союз Славянских Сил Руси (России)», признанной экстремистской решением Верховного суда Республики Коми четыре года назад[прим. редакции — деятельность организации в России запрещена и строго преследуется законом, наказанием может стать штраф в размере до 800 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 10 лет].

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Так, согласно данным пресс-службы, Колесов в 2017 году вступил в запрещенную организацию, после чего возглавил ее, заняв пост врио главы Ростовской области РСФСР в составе СССРТак, согласно данным пресс-службы, Колесов в 2017 году вступил в запрещенную организацию, после чего возглавил ее, заняв пост врио главы Ростовской области РСФСР в составе СССР
Так, согласно данным пресс-службы, Колесов в 2017 году вступил в запрещенную организацию, после чего возглавил ее, заняв пост врио главы Ростовской области РСФСР в составе СССР
Фото: Andrew Butko/cc0/wikimedia.org

Так, согласно данным пресс-службы, Колесов в 2017 году вступил в запрещенную организацию, после чего возглавил ее, заняв пост врио главы Ростовской области РСФСР в составе СССР. Даже после признания организации экстремистской. Колесов не прекратил незаконную деятельность и продолжал отрицать существование Российской Федерации и противодействовать органам власти.

Оставшиеся пятеро фигурантов дела подозреваются в участии в экстремистской организации. Сообщается, что все они активно пропагандировали идеологию организации и вели агитационную деятельность среди дончан.

Теперь их дело рассмотрят в суде.

Напомним, ранее участники этой же организации были задержаны за призывы дончан не платить «коммуналку», кредиты и налоги.

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