В Ростовской области осудят группу экстремистов, отрицающих существование России

По предварительной информации, все шестеро граждан состояли в МОО «Союз Славянских Сил Руси (России)», признанной экстремистской решением Верховного суда Республики Коми четыре года назад[прим. редакции — деятельность организации в России запрещена и строго преследуется законом, наказанием может стать штраф в размере до 800 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 10 лет].