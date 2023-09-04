В Ростовской области осудят группу экстремистов, отрицающих существование России

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В конце июля 2023 года в Неклиновский районный суд Ростовской области поступило уголовное дело против шести дончан — Олега Колесова, Елены и Александра Акулиничевых, Галины Моревой, Лидии Тахматовой и Марии Каменской, которых подозревают в организации и участии в деятельности экстремистской организации.
По предварительной информации, все шестеро граждан состояли в МОО «Союз Славянских Сил Руси (России)», признанной экстремистской решением Верховного суда Республики Коми четыре года назад[прим. редакции — деятельность организации в России запрещена и строго преследуется законом, наказанием может стать штраф в размере до 800 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 10 лет].
Так, согласно данным пресс-службы, Колесов в 2017 году вступил в запрещенную организацию, после чего возглавил ее, заняв пост врио главы Ростовской области РСФСР в составе СССР. Даже после признания организации экстремистской. Колесов не прекратил незаконную деятельность и продолжал отрицать существование Российской Федерации и противодействовать органам власти.
Оставшиеся пятеро фигурантов дела подозреваются в участии в экстремистской организации. Сообщается, что все они активно пропагандировали идеологию организации и вели агитационную деятельность среди дончан.
Теперь их дело рассмотрят в суде.
Напомним, ранее участники этой же организации были задержаны за призывы дончан не платить «коммуналку», кредиты и налоги.