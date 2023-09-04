В Ростовской области осудят сотрудника изолятора, который «обобрал» задержанных

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
В понедельник, 4 сентября, в пресс-службе объявили, что в Неклиновском районном суде приняли на рассмотрение уголовное дело против бывшего сотрудника внутренней охраны изолятора временного содержания отдела МВД по Неклиновскому району РО Владислава Дудника.
Предварительно следствие предъявило Дуднику обвинения в краже с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище и превышении должностных полномочий должностным лицом.
По данным пресс-службы, экс-сотрудник изолятора тайно похищал деньги у задержанных и совершал действия, нарушившие права и законные интересы граждан. В судах не сообщили, когда состоится первое заседание по делу Дудника, информация будет уточняться.
Ранее стали известны новые подробности об обысках в доме начальника следственного отдела ОП №3 Кировского района Артура Мирзояна.