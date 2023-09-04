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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

В Ростовской области осудят сотрудника изолятора, который «обобрал» задержанных

В Ростовской области осудят сотрудника изолятора, который «обобрал» задержанных

4 сентября 2023, 07:38
Фото: Отдел МВД России по Неклиновскому району
В Ростовской области осудят сотрудника изолятора, который «обобрал» задержанных
В Ростовской области будут судить бывшего сотрудника изолятора временного содержания, который обвиняется в краже денег у задержанных и злоупотреблении полномочиями, об этом сообщили в объединенной пресс-службе донских судов.

В понедельник, 4 сентября, в пресс-службе объявили, что в Неклиновском районном суде приняли на рассмотрение уголовное дело против бывшего сотрудника внутренней охраны изолятора временного содержания отдела МВД по Неклиновскому району РО Владислава Дудника.

Предварительно следствие предъявило Дуднику обвинения в краже с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище и превышении должностных полномочий должностным лицом.

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По данным пресс-службы, экс-сотрудник изолятора тайно похищал деньги у задержанных и совершал действия, нарушившие права и законные интересы граждан. В судах не сообщили, когда состоится первое заседание по делу Дудника, информация будет уточняться.

Ранее стали известны новые подробности об обысках в доме начальника следственного отдела ОП №3 Кировского района Артура Мирзояна.

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