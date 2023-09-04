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В Ростовской области расследуют ДТП с пятью погибшими и нападение на участника СВО

В Ростовской области расследуют ДТП с пятью погибшими и нападение на участника СВО

4 сентября 2023, 14:43
Фото: Fedor Leukhin/cc by sa 2.0/flickr.com
В Ростовской области расследуют ДТП с пятью погибшими и нападение на участника СВО
ДТП с шестью погибшими произошло в Ростовской области, тем временем в регионе продолжают расследование нападения на участника спецоперации, а Telegram-каналы сообщают о падении вертолета в Азовском море.

Трагическое происшествие

В ГИБДД региона рассказали о гибели шести человек в результате ДТП на трассе «Таганрог — Покровское». Авария произошла утром понедельника, 4 сентября.

Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением во время движения и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с Lada Priora. Удар был настолько сильным, что машины превратились в груду металла.

Погибли три пассажира ВАЗ, а также водитель и пассажир Lada. Травмы получили водитель и пассажир ВАЗ, а также один пассажир Lada. Сейчас они находятся в больнице. Прокуратура сообщила, что один из госпитализированных скончался.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства инцидента.

В Ростовской области назвали подробности ДТП с пятью погибшими
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В ГИБДД региона рассказали о гибели шести человек в результате ДТП на трассе «Таганрог — Покровское».
Видео: ГИБДд по РО

Нападение на бойца

Правоохранительные органы в Ростовской области продолжают расследование нападения на участника СВО в Батайске. Бойца избили, а затем в него выпустили несколько пуль из травматического пистолета.

Telegram-канал «Че по Ростову» пишет, что уже установлена личность одного из нападавших. По официально неподтвержденной информации, им мог оказаться 38-летний Арат Гусейнов. Он, предположительно, сбежал с места преступления на автомобиле Mercedes-Benz E-класса.

Розыск других подозреваемых продолжается.

В полиции официальными подробностями дела пока не делятся.

В Ростовской области установили личность одного из напавших на участника СВО
Узнать подробнее
Бойца избили, а затем в него выпустили несколько пуль из травматического пистолета.Бойца избили, а затем в него выпустили несколько пуль из травматического пистолета.
Бойца избили, а затем в него выпустили несколько пуль из травматического пистолета.
Фото: t.me/batayskgorod

Падение вертолета

Telegram-канал Baza сообщил, что в Азовском море потерпел крушение вертолет Ка-52. Инцидент, предположительно, произошел еще 1 сентября. Вертолет рухнул в полутора километрах от берега.

Причиной происшествия, вероятно, стала плохая погода — в этот день в акватории был сильный туман.

На борту судна находились два члена экипажа. К счастью, их удалось спасти.

Официальных подробностей об инциденте пока не поступало. Информация уточняется.

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