В Ростовской области расследуют ДТП с пятью погибшими и нападение на участника СВО

Погибли три пассажира ВАЗ, а также водитель и пассажир Lada. Травмы получили водитель и пассажир ВАЗ, а также один пассажир Lada. Сейчас они находятся в больнице. Прокуратура сообщила, что один из госпитализированных скончался.