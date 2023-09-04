В Ростовской области расследуют ДТП с пятью погибшими и нападение на участника СВО

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В ГИБДД региона рассказали о гибели шести человек в результате ДТП на трассе «Таганрог — Покровское». Авария произошла утром понедельника, 4 сентября.
Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением во время движения и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с Lada Priora. Удар был настолько сильным, что машины превратились в груду металла.
Погибли три пассажира ВАЗ, а также водитель и пассажир Lada. Травмы получили водитель и пассажир ВАЗ, а также один пассажир Lada. Сейчас они находятся в больнице. Прокуратура сообщила, что один из госпитализированных скончался.
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства инцидента.
Правоохранительные органы в Ростовской области продолжают расследование нападения на участника СВО в Батайске. Бойца избили, а затем в него выпустили несколько пуль из травматического пистолета.
Telegram-канал «Че по Ростову» пишет, что уже установлена личность одного из нападавших. По официально неподтвержденной информации, им мог оказаться 38-летний Арат Гусейнов. Он, предположительно, сбежал с места преступления на автомобиле Mercedes-Benz E-класса.
Розыск других подозреваемых продолжается.
В полиции официальными подробностями дела пока не делятся.
Telegram-канал Baza сообщил, что в Азовском море потерпел крушение вертолет Ка-52. Инцидент, предположительно, произошел еще 1 сентября. Вертолет рухнул в полутора километрах от берега.
Причиной происшествия, вероятно, стала плохая погода — в этот день в акватории был сильный туман.
На борту судна находились два члена экипажа. К счастью, их удалось спасти.
Официальных подробностей об инциденте пока не поступало. Информация уточняется.