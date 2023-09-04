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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Ростовской области установили личность одного из напавших на участника в Батайске

В Ростовской области установили личность одного из напавших на участника СВО

4 сентября 2023, 09:32
Фото: 1MI
В Ростовской области установили личность одного из напавших на участника в Батайске
Полицейские установили личность одного из подозреваемых в нападении на участника СВО в Батайске, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Напомним, на минувших выходных в парке имени Ленина в Батайске неизвестный мужчина напал на участника СВО, после чего произвел 12 выстрелов по потерпевшему из травматического оружия.

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По данным Telegram-канала «Че по Ростову», полиции удалось установить личность одного из потенциальных подозреваемых. По данным Telegram-канала «Че по Ростову», полиции удалось установить личность одного из потенциальных подозреваемых.
По данным Telegram-канала «Че по Ростову», полиции удалось установить личность одного из потенциальных подозреваемых.
Фото: t.me/cheRostov

По данным Telegram-канала «Че по Ростову», полиции удалось установить личность одного из потенциальных подозреваемых. По предварительной информации авторов канала, нападавшим мог быть 38-летний Арат Гусейнов, который якобы участвовал в конфликте и сбежал на автомобиле Mercedes-Benz E-класса.

«Ведется розыск всех подозреваемых», — сказано в сообщении.

Обращаем внимание, журналисты запросили комментарий по этой информации в полиции, пока ее достоверность не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее в полиции прокомментировали инцидент с избиением участника СВО в Батайске.

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