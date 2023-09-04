В Ростовской области установили личность одного из напавших на участника СВО

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Напомним, на минувших выходных в парке имени Ленина в Батайске неизвестный мужчина напал на участника СВО, после чего произвел 12 выстрелов по потерпевшему из травматического оружия.
По данным Telegram-канала «Че по Ростову», полиции удалось установить личность одного из потенциальных подозреваемых. По предварительной информации авторов канала, нападавшим мог быть 38-летний Арат Гусейнов, который якобы участвовал в конфликте и сбежал на автомобиле Mercedes-Benz E-класса.
«Ведется розыск всех подозреваемых», — сказано в сообщении.
Обращаем внимание, журналисты запросили комментарий по этой информации в полиции, пока ее достоверность не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее в полиции прокомментировали инцидент с избиением участника СВО в Батайске.