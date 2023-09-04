В Ростовской области установили личность одного из напавших на участника СВО

По данным Telegram-канала «Че по Ростову», полиции удалось установить личность одного из потенциальных подозреваемых. По предварительной информации авторов канала, нападавшим мог быть 38-летний Арат Гусейнов, который якобы участвовал в конфликте и сбежал на автомобиле Mercedes-Benz E-класса.