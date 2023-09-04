В Ростовской области в начале недели ожидаются дожди с 4 сентября

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В понедельник, 4 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Во второй половине дня возможны дожди с грозами. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +18 до +23 градусов, а днем поднимется до +29.
Во вторник, 5 числа, осадки прекратятся, а температура воздуха составит 25 градусов. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
К четвергу в регионе воздух прогреется до 28 градусов и сохранится облачная погода.
В целом, сентябрь в Ростовской области будет теплым, однако к концу месяца постепенно похолодает.
Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней.