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Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

В Ростовской области в начале недели ожидаются дожди с 4 сентября

В Ростовской области в начале недели ожидаются дожди с 4 сентября

4 сентября 2023, 04:58
Фото: 1MI
В Ростовской области в начале этой недели будет дождливая и теплая погода, сообщили синоптики.

В понедельник, 4 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Во второй половине дня возможны дожди с грозами. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +18 до +23 градусов, а днем поднимется до +29.

Во вторник, 5 числа, осадки прекратятся, а температура воздуха составит 25 градусов. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

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К четвергу в регионе воздух прогреется до 28 градусов и сохранится облачная погода.

В целом, сентябрь в Ростовской области будет теплым, однако к концу месяца постепенно похолодает.

Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней.

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