В Ростовской области за прошлую неделю зарегистрировали около ландшафтных 100 пожаров

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Напоминаем, в Ростовской области в настоящий момент сохраняется штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной пожароопасности. В большей части районов наблюдает пожароопасность пятого класса, а потому запрещено разводить костры и выжигать сухую траву и камыш.
Только за прошлую неделю, с 28 августа по 3 сентября, в ведомстве зарегистрировали 99 пожаров, вызванных горением сухой растительности. Общая площадь пожаров составила 5 гектаров.
При этом всего спасатели отработали 290 пожаров, им удалось спасти семь дончан.
Ранее на выходных в пожаре на лодочной станции в Ростове пострадал один человек.