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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:27

В Ростовской области за прошлую неделю зарегистрировали около ландшафтных 100 пожаров

В Ростовской области за прошлую неделю зарегистрировали около ландшафтных 100 пожаров

4 сентября 2023, 06:25
Фото: donland.ru
В Ростовской области за прошлую неделю зарегистрировали около ландшафтных 100 пожаров
В Ростовской области с 28 августа по 3 сентября зарегистрировали ландшафтных 99 пожаров, общая площадь сгоревшей травы составила 50 тысяч квадратных метров, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Напоминаем, в Ростовской области в настоящий момент сохраняется штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной пожароопасности. В большей части районов наблюдает пожароопасность пятого класса, а потому запрещено разводить костры и выжигать сухую траву и камыш.

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Только за прошлую неделю, с 28 августа по 3 сентября, в ведомстве зарегистрировали 99 пожаров, вызванных горением сухой растительности. Общая площадь пожаров составила 5 гектаров.

При этом всего спасатели отработали 290 пожаров, им удалось спасти семь дончан.

Ранее на выходных в пожаре на лодочной станции в Ростове пострадал один человек.

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