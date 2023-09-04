В Ростовской области за прошлую неделю зарегистрировали около ландшафтных 100 пожаров

Напоминаем, в Ростовской области в настоящий момент сохраняется штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной пожароопасности. В большей части районов наблюдает пожароопасность пятого класса, а потому запрещено разводить костры и выжигать сухую траву и камыш.