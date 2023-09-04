В Таганроге на торгах продают цех завода «Прибой» за 7,9 миллиона рублей

На продажу выставили доли участка земли на улице Большой Бульварной, 13-22, который можно использовать в производственных целях. Общая площадь участка составила более 4,2 тысячи квадратных метров, часть земли находится в аренде до конца календарного года. Вместе с ними продают корпус №15, кузнечный цех и склад металлов площадью 1230 «квадратов», а также внутризаводские дороги с подземными коммуникациями. Причина продажи недвижимости в документах не указана.