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В Таганроге на торгах продают цех завода «Прибой» за 7,9 миллиона рублей

В Таганроге на торгах продают цех завода «Прибой» за 7,9 миллиона рублей

4 сентября 2023, 09:34
Фото: Анна Астахова/cc by sa 3.0/wikimedia.org
В Таганроге на торгах продают цех завода «Прибой» за 7,9 миллиона рублей
В Ростовской области выставили на продажу производственную площадку завода «Прибой» с кузнечным цехом, стартовая цена аукциона составила более 7,96 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале «Российского аукционного дома».

В понедельник, 4 сентября, на электронной площадке начались торги по продаже имущества АО «ТЗ „Прибой“. Основной деятельностью завода указано производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов.

На продажу выставили доли участка земли на улице Большой Бульварной, 13-22, который можно использовать в производственных целях. Общая площадь участка составила более 4,2 тысячи квадратных метров, часть земли находится в аренде до конца календарного года. Вместе с ними продают корпус №15, кузнечный цех и склад металлов площадью 1230 «квадратов», а также внутризаводские дороги с подземными коммуникациями. Причина продажи недвижимости в документах не указана.

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Первоначальная стоимость лота составила более 7,9 миллиона рублей, каждый шаг аукциона добавляет к стоимости объекта 79,6 тысячи рублей. Первоначальная стоимость лота составила более 7,9 миллиона рублей, каждый шаг аукциона добавляет к стоимости объекта 79,6 тысячи рублей.
Первоначальная стоимость лота составила более 7,9 миллиона рублей, каждый шаг аукциона добавляет к стоимости объекта 79,6 тысячи рублей.
Фото: auction-house.ru

Первоначальная стоимость лота составила более 7,9 миллиона рублей, каждый шаг аукциона добавляет к стоимости объекта 79,6 тысячи рублей. Аукцион начался в 10 утра, победителя пока не назвали.

Сама компания «Таганрогский завод „Прибой“ существует уже 18 лет, а последние данные о ее доходах, по данным системы „Базис“, предоставляли в 2018 году — тогда компания выручила от продажи 902 миллиона рублей. После информация не обновлялась.

Ранее стало известно, что в Ростове появится завод по производству военных дронов.

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