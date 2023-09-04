В Таганроге на торгах продают цех завода «Прибой» за 7,9 миллиона рублей

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В понедельник, 4 сентября, на электронной площадке начались торги по продаже имущества АО «ТЗ „Прибой“. Основной деятельностью завода указано производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов.
На продажу выставили доли участка земли на улице Большой Бульварной, 13-22, который можно использовать в производственных целях. Общая площадь участка составила более 4,2 тысячи квадратных метров, часть земли находится в аренде до конца календарного года. Вместе с ними продают корпус №15, кузнечный цех и склад металлов площадью 1230 «квадратов», а также внутризаводские дороги с подземными коммуникациями. Причина продажи недвижимости в документах не указана.
Первоначальная стоимость лота составила более 7,9 миллиона рублей, каждый шаг аукциона добавляет к стоимости объекта 79,6 тысячи рублей. Аукцион начался в 10 утра, победителя пока не назвали.
Сама компания «Таганрогский завод „Прибой“ существует уже 18 лет, а последние данные о ее доходах, по данным системы „Базис“, предоставляли в 2018 году — тогда компания выручила от продажи 902 миллиона рублей. После информация не обновлялась.
Ранее стало известно, что в Ростове появится завод по производству военных дронов.