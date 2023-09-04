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Выпавший из окна ребенок погиб в Таганроге

В Таганроге ребенок погиб, выпав из открытого окна

4 сентября 2023, 13:41
Фото: pxhere.com
Выпавший из окна ребенок погиб в Таганроге
В Ростовской области из окна выпал ребенок и скончался от полученных травм, сообщили в региональном УМЧС.

По информации управления, трагедия произошла в понедельник, 4 сентября. Из окна дома с большой высоты выпал ребенок, после чего вызвали экстренные службы.

Однако прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

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«Ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто окно или есть хоть малейшая вероятность, что он может его самостоятельно открыть», — уточнили в управлении.

Ранее девушка погибла во время мытья окон в высотке в Ростове 18 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростовской области спасли школьников, упавших за борт парусника в воду.

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