В Таганроге ребенок погиб, выпав из открытого окна

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
По информации управления, трагедия произошла в понедельник, 4 сентября. Из окна дома с большой высоты выпал ребенок, после чего вызвали экстренные службы.
Однако прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.
«Ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто окно или есть хоть малейшая вероятность, что он может его самостоятельно открыть», — уточнили в управлении.
Ранее девушка погибла во время мытья окон в высотке в Ростове 18 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростовской области спасли школьников, упавших за борт парусника в воду.