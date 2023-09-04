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В Ростовской области построят ангарный комплекс для обслуживания самолетов

В закрытом ростовском аэропорту построят ангар для обслуживания самолетов

4 сентября 2023, 08:16
Фото: Delta News Hub/cc by 2.0/flickr.com
В Ростовской области построят ангарный комплекс для обслуживания самолетов
В Ростовской области авиакомпания «Азимут» планирует построить ангарный комплекс для обслуживания самолетов на территории аэропорта «Платов», данные об этом появились на портале экспертных заключений.

В понедельник, 4 сентября, вышло положительное заключение по проекту ангарного комплекса для обслуживания воздушных судов компании «Азимут», который появится в станице Грушевской Аксайского района в аэропорте Платов. При этом сам аэропорт Платов закрыт уже год и семь месяцев из-за начала специальной военной операции.

Экспертной организацией выступило ООО «Базис», а застройщиком — само АО «Авиакомпания Азимут».

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Ранее сообщалось, что этот комплекс построят до 2024 года, объем инвестиций составит около 800 миллионов рублей. В компании собирались обеспечить рабочими местами около 60 человек, а в ангарах собирались обслуживать все воздушные пассажирские суда Ростовской области, в том числе Sukhoi Superjet 100.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Строительство#Гражданская авиация#Аэропорт Платов#Аксайский район#Самолеты в Ростовской области
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