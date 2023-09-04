В закрытом ростовском аэропорту построят ангар для обслуживания самолетов

В понедельник, 4 сентября, вышло положительное заключение по проекту ангарного комплекса для обслуживания воздушных судов компании «Азимут», который появится в станице Грушевской Аксайского района в аэропорте Платов. При этом сам аэропорт Платов закрыт уже год и семь месяцев из-за начала специальной военной операции.