В закрытом ростовском аэропорту построят ангар для обслуживания самолетов

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В понедельник, 4 сентября, вышло положительное заключение по проекту ангарного комплекса для обслуживания воздушных судов компании «Азимут», который появится в станице Грушевской Аксайского района в аэропорте Платов. При этом сам аэропорт Платов закрыт уже год и семь месяцев из-за начала специальной военной операции.
Экспертной организацией выступило ООО «Базис», а застройщиком — само АО «Авиакомпания Азимут».
Ранее сообщалось, что этот комплекс построят до 2024 года, объем инвестиций составит около 800 миллионов рублей. В компании собирались обеспечить рабочими местами около 60 человек, а в ангарах собирались обслуживать все воздушные пассажирские суда Ростовской области, в том числе Sukhoi Superjet 100.