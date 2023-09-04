Вассерман заявил о наказании для расстрелявшего из травмата участника СВО в Батайске

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Напомним, что в Ростовской области неизвестные совершили нападение на участника СВО. В полиции рассказали, что конфликт произошел в ночное время возле одного из кафе в парке Батайска. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия, после чего убежал. Ведется розыск нападавшего.
«Замечу, что у нас как-то принято считать хулиганство чем-то сравнительно безобидным. Чуть ли не молодецким развлечением. Однако хулиганство — это действие, направленное против порядка в обществе в целом. То есть это в высшей степени антиобщественное деяние. Осуждаться оно должно очень тяжело и серьезно», — отмечает Анатолий Вассерман.
Нападение на участника СВО депутат считает крайней степенью презрения к общественным и государственным интересам в целом.
Спикер разъясняет: если затеявший конфликт понимал, что нападает на участника специальной военной операции, значит, он действовал против самой СВО, которая ведется в интересах российского общества, в интересах государства.
«Государство — это инструмент, создаваемый обществом для решения важных задач. Соответственно, нападавшего надо наказывать за антиобщественную и антигосударственную деятельности по всей строгости статей уголовного законодательства», — делится мнением депутат.
Однако собеседник заостряет внимание на том, что если нападавший не знал, что перед ним участник СВО, тогда его надо судить только за антиобщественную деятельность.
Ранее RostovGazeta сообщала о подробностях нападения на участника СВО в Батайске.