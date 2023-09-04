Вассерман заявил о наказании для расстрелявшего из травмата участника СВО в Батайске

«Замечу, что у нас как-то принято считать хулиганство чем-то сравнительно безобидным. Чуть ли не молодецким развлечением. Однако хулиганство — это действие, направленное против порядка в обществе в целом. То есть это в высшей степени антиобщественное деяние. Осуждаться оно должно очень тяжело и серьезно», — отмечает Анатолий Вассерман.