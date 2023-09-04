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Posted Сегодня, 18:28

Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Вдовам, чьи мужья умерли в аварии с шестью погибшими под Ростовом, помогут деньгами

Вдовам мужчин, погибших в ДТП с шестью жертвами под Ростовом, помогут деньгами

4 сентября 2023, 18:28
Фото: Pxhere.com
Вдовам, чьи мужья умерли в аварии с шестью погибшими под Ростовом, помогут деньгами

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с шестью погибшими под Ростовом

Знакомые решили организовать сбор денег вдовам, чьи мужья умерли в ДТП с шестью погибшими в Ростовской области, пишут СМИ.

Сегодня утром ДТП произошло на трассе «Таганрог — Покровское» в Ростовской области. Там Lada столкнулась с ВАЗ-2110. В результате удара машин шесть человек погибли, двое госпитализированы.

Знакомые погибших рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что у тех остались жены и дети. Соседи хотят организовать сбор денежных средств вдовам погибших, чтобы поддержать их материально в трудную минуту.

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«Погибшие были достойными людьми, активными. Очень жаль, что уходят лучшие», — заключают местные жители.

По факту ДТП свою проверку организует прокуратура региона. Она проверит соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Напомним, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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