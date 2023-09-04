Вдовам мужчин, погибших в ДТП с шестью жертвами под Ростовом, помогут деньгами

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Сегодня утром ДТП произошло на трассе «Таганрог — Покровское» в Ростовской области. Там Lada столкнулась с ВАЗ-2110. В результате удара машин шесть человек погибли, двое госпитализированы.
Знакомые погибших рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что у тех остались жены и дети. Соседи хотят организовать сбор денежных средств вдовам погибших, чтобы поддержать их материально в трудную минуту.
«Погибшие были достойными людьми, активными. Очень жаль, что уходят лучшие», — заключают местные жители.
По факту ДТП свою проверку организует прокуратура региона. Она проверит соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
Напомним, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.