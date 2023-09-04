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Власти Ростовской области хотят увеличить прожиточный минимум до 14,3 тысячи рублей

Власти Ростовской области хотят увеличить прожиточный минимум до 14,3 тысячи рублей

4 сентября 2023, 10:39
Фото: pxhere.com
Власти Ростовской области хотят увеличить прожиточный минимум до 14,3 тысячи рублей
В Ростовской области вынесли на рассмотрение инициативу об увеличении прожиточного минимума, информация об этом появилась в проектах постановлений к заседанию донского правительства.

В начале сентября на портале донского правительства появился документ об установлении величины прожиточного минимума, благодаря которому в 2024 году средний уровень прожиточного минимума на душу населения составит почти 14,34 тысячи рублей. Прирост составит 6,11% или 826 рублей в денежном эквиваленте.

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При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум будет достигать 15,63 тысячи рублей, для пенсионеров — 12,33 тысячи рублей, а для детей — 14,3 тысячи рублей. Если инициативу одобрят, то документ обретет законную силу с 1 января 2024 года.

Напомним, в настоящий момент прожиточный минимум составляет чуть больше 13,5 тысячи рублей.

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