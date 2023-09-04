Власти Ростовской области хотят увеличить прожиточный минимум до 14,3 тысячи рублей

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В начале сентября на портале донского правительства появился документ об установлении величины прожиточного минимума, благодаря которому в 2024 году средний уровень прожиточного минимума на душу населения составит почти 14,34 тысячи рублей. Прирост составит 6,11% или 826 рублей в денежном эквиваленте.
При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум будет достигать 15,63 тысячи рублей, для пенсионеров — 12,33 тысячи рублей, а для детей — 14,3 тысячи рублей. Если инициативу одобрят, то документ обретет законную силу с 1 января 2024 года.
Напомним, в настоящий момент прожиточный минимум составляет чуть больше 13,5 тысячи рублей.