Власти Ростовской области хотят увеличить прожиточный минимум до 14,3 тысячи рублей

При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум будет достигать 15,63 тысячи рублей, для пенсионеров — 12,33 тысячи рублей, а для детей — 14,3 тысячи рублей. Если инициативу одобрят, то документ обретет законную силу с 1 января 2024 года.