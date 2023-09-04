rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:25

Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Информация о слежке за местными жителями посредством биометрических данных является фейком

Власти Ростовской области заявили, что не будут следить за людьми с помощью биометрии

4 сентября 2023, 18:25
Фото: 1MI
Информация о слежке за местными жителями посредством биометрических данных является фейком
Информация о слежке за местными жителями посредством биометрических данных является фейком, заявили власти Ростовской области в эфире местного телеканала.

Министр цифрового развития Ростовской области Евгений Полуянов в эфире телеканала «Дон 24» заявил, что биометрические данные граждан для слежки за ними не используются. Также чиновник опроверг информацию, что отказ от сбора биометрии можно было написать в МФЦ только до 1 сентября.

Ростовчане тысячами спешат в МФЦ, чтобы написать отказ от сбора биометрии
Узнать подробнее

«Это фейк. На это не нужно реагировать. […] Эта услугу будет продолжать предоставляться и после 1 сентября», — говорит Полуянов. Слежка, добавил он, запрещена федеральным законом.

Напомним, жители Ростовской области массово стали приходить в МФЦ, чтобы отказаться от сбора биометрии. До этого в мессенджерах распространялось сообщение, что сбор биометрии без разрешения граждан будут осуществлять банкоматы.

Читайте также:
Эксперт объяснил, почему краснодарцы боятся передачи биометрии в ЕБСЖителей Ростовской области пугают следы в небе и сбор биометрии банкоматамиИтоги недели: в Ростовской области боятся биометрии и пересаживаются на «Нивы»
#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МФЦ#Биометрия
Подпишитесь
Власти Ростовской области хотят увеличить прожиточный минимум до 14,3 тысячи рублей
Сегодня, 10:39
Более половины горожан назвали Ростов бесперспективным для карьеры
Сегодня, 10:09
«Не умрете»: дончанин рассказал, как ему отказали в скорой из-за температуры под 40
Сегодня, 09:42
Участник СВО рассказал, как в него стреляли в Батайске
Сегодня, 09:35
Почти 67 млн рублей вложат в ремонт поликлиники №7 в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:33
В Ростовской области установили личность одного из напавших на участника СВО
Сегодня, 09:32