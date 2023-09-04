Власти Ростовской области заявили, что не будут следить за людьми с помощью биометрии

Министр цифрового развития Ростовской области Евгений Полуянов в эфире телеканала «Дон 24» заявил, что биометрические данные граждан для слежки за ними не используются. Также чиновник опроверг информацию, что отказ от сбора биометрии можно было написать в МФЦ только до 1 сентября.