Власти Ростовской области заявили, что не будут следить за людьми с помощью биометрии

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Министр цифрового развития Ростовской области Евгений Полуянов в эфире телеканала «Дон 24» заявил, что биометрические данные граждан для слежки за ними не используются. Также чиновник опроверг информацию, что отказ от сбора биометрии можно было написать в МФЦ только до 1 сентября.
«Это фейк. На это не нужно реагировать. […] Эта услугу будет продолжать предоставляться и после 1 сентября», — говорит Полуянов. Слежка, добавил он, запрещена федеральным законом.
Напомним, жители Ростовской области массово стали приходить в МФЦ, чтобы отказаться от сбора биометрии. До этого в мессенджерах распространялось сообщение, что сбор биометрии без разрешения граждан будут осуществлять банкоматы.