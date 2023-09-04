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Posted Сегодня, 18:26

Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

ДТП произошло на проспекте Стачки в Ростове 4 сентября

Водитель застрял в машине после ДТП на Стачках в Ростове 4 сентября

4 сентября 2023, 18:26
Фото: Telegram-канал "Это Ростов"
ДТП произошло на проспекте Стачки в Ростове 4 сентября
ДТП произошло на проспекте Стачки в Ростове 4 сентября, сообщили в соцсетях очевидцы.

Днем понедельника, 4 сентября, дорожная авария произошла в Ростове на проспекте Стачки, недалеко от торгового центра «Сокол». Там ВАЗ-2114 протаранил Hyundai. Удар был настолько сильным, что иномарку откинуло с дороги на обочину, а ее водитель оказался заблокирован внутри.

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Корпус обеих машин значительно пострадал. О состоянии водителей и их пассажиров не сообщается.

В ГИБДД подробностями аварии пока не делились.

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