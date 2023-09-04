Водитель застрял в машине после ДТП на Стачках в Ростове 4 сентября

Днем понедельника, 4 сентября, дорожная авария произошла в Ростове на проспекте Стачки, недалеко от торгового центра «Сокол». Там ВАЗ-2114 протаранил Hyundai. Удар был настолько сильным, что иномарку откинуло с дороги на обочину, а ее водитель оказался заблокирован внутри.