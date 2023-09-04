«Вонь неимоверная»: ростовчане не могут открыть окна в квартире из-за свалки

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
По словам горожан, свалка появилась в районе улицы Киргизской, 38В. Они рассказали, что из-за этого невозможно открыть окна, так как в квартиру сразу попадает неприятный запах.
«Невозможно открыть окно — вонь неимоверная. Мы подавали жалобы, но ситуация не изменилась», — говорится в публикации. Пользователи в комментариях предложили недовольным самостоятельно убрать этот свалочный очаг, если ничего больше не помогает.
«За что платим деньги, если мусор не вывозят. Весь город полностью в нем», — заявили ростовчане.
Другие посчитали, что нужно писать жалобы в районную администрацию, а не в социальных сетях.
Ранее в Ростовской области жители поселка заблокировали дорогу к нелегальной свалке.