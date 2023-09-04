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Ростовчане заявили о жизни с закрытыми окнами из-за свалки

«Вонь неимоверная»: ростовчане не могут открыть окна в квартире из-за свалки

4 сентября 2023, 07:40
Фото: 1MI
Ростовчане заявили о жизни с закрытыми окнами из-за свалки

ростовчане заявили о жизни с закрытыми окнами из-за свалки

В Ростове-на-Дону на улице Киргизской появился большой свалочный очаг, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Ростов Главный».

По словам горожан, свалка появилась в районе улицы Киргизской, 38В. Они рассказали, что из-за этого невозможно открыть окна, так как в квартиру сразу попадает неприятный запах.

«Невозможно открыть окно — вонь неимоверная. Мы подавали жалобы, но ситуация не изменилась», — говорится в публикации. Пользователи в комментариях предложили недовольным самостоятельно убрать этот свалочный очаг, если ничего больше не помогает.

В Ростовской области жители поселка заблокировали дорогу к нелегальной свалке
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«Невозможно открыть окно — вонь неимоверная. Мы подавали жалобы, но ситуация не изменилась», — говорится в публикации. «Невозможно открыть окно — вонь неимоверная. Мы подавали жалобы, но ситуация не изменилась», — говорится в публикации.
«Невозможно открыть окно — вонь неимоверная. Мы подавали жалобы, но ситуация не изменилась», — говорится в публикации.
Фото: /t.me/rostov0

«За что платим деньги, если мусор не вывозят. Весь город полностью в нем», — заявили ростовчане.

Другие посчитали, что нужно писать жалобы в районную администрацию, а не в социальных сетях.

Ранее в Ростовской области жители поселка заблокировали дорогу к нелегальной свалке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Соцсети#Свалка#Мусор#Запах#Ростов#Администрация#Жалобы#Окна
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