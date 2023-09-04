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Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Число браков увеличилось на 5% в этом году в Ростовской области

В Ростовской области резко выросло количество свадеб

4 сентября 2023, 16:18
Фото: 1MI
Число браков увеличилось на 5% в этом году в Ростовской области
Число браков увеличилось на 5% в этом году, сообщили в управлении ЗАГС Ростовской области.

Летом текущего года в Ростовской области зарегистрировали 9 260 браков. Чаще всего пары узаконивали свои отношения в августе — в этом месяце семьей стали сразу 3 401 пара. В июне и августе брак заключили 2 907 пар и 2 952 пары соответственно.

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В управлении ЗАГС отмечают, что число свадеб в регионе за год выросло на 5%. В 2022 году семьей стали 8 818 пар.

Ранее семейный психолог рассказала, как ростовчанам не развестись из-за маленькой зарплаты.

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