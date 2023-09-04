В Ростовской области резко выросло количество свадеб

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Летом текущего года в Ростовской области зарегистрировали 9 260 браков. Чаще всего пары узаконивали свои отношения в августе — в этом месяце семьей стали сразу 3 401 пара. В июне и августе брак заключили 2 907 пар и 2 952 пары соответственно.
В управлении ЗАГС отмечают, что число свадеб в регионе за год выросло на 5%. В 2022 году семьей стали 8 818 пар.
Ранее семейный психолог рассказала, как ростовчанам не развестись из-за маленькой зарплаты.