В Ростовской области резко выросло количество свадеб

Летом текущего года в Ростовской области зарегистрировали 9 260 браков. Чаще всего пары узаконивали свои отношения в августе — в этом месяце семьей стали сразу 3 401 пара. В июне и августе брак заключили 2 907 пар и 2 952 пары соответственно.