Жители в Ростове-на-Дону назвали аномалией бурлящую воду в реке Дон

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Горожане рассказали, что увидели бурлящую воду в реке и назвали это аномалией. По их словам, подобное происходит в районе Западного моста.
«В Дон снова что-то сбрасывают», — написал автор публикации. Пользователи в комментариях уточнили, что это идет сброс с очистных сооружений.
«Нужно было взять эту воду на экспертизу», — пишут местные жители. Другие же нашли поводы для шуток в этой ситуации.
«Что у вас происходит. То света нет, то воды горячей, то вода бурлит», — заявили пользователи.
Ранее стало известно, что Ростовская область получит более 59 миллионов рублей на очистку правого притока Дона. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.