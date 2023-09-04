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Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Жители в Ростове-на-Дону назвали аномалией бурлящую воду в реке Дон

Жители в Ростове-на-Дону назвали аномалией бурлящую воду в реке Дон

4 сентября 2023, 04:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в реку Дон могут сбрасывать неизвестные вещества, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Горожане рассказали, что увидели бурлящую воду в реке и назвали это аномалией. По их словам, подобное происходит в районе Западного моста.

Фото: Это Ростов ВК

«В Дон снова что-то сбрасывают», — написал автор публикации. Пользователи в комментариях уточнили, что это идет сброс с очистных сооружений.

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«Нужно было взять эту воду на экспертизу», — пишут местные жители. Другие же нашли поводы для шуток в этой ситуации.

«Что у вас происходит. То света нет, то воды горячей, то вода бурлит», — заявили пользователи.

Ранее стало известно, что Ростовская область получит более 59 миллионов рублей на очистку правого притока Дона. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соцсети#Река Дон#Экспертиза#ВКонтакте#RostovGazeta#Очистные сооружения#Это Ростов#Аномалия#Западный мост#Сброс веществ#Очистка правого притока Дона
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