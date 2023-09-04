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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Жителя Ростовской области будут судить за изнасилование и убийство школьницы

Жителя Ростовской области будут судить за изнасилование и убийство школьницы

4 сентября 2023, 14:00
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Жителя Ростовской области будут судить за изнасилование и убийство школьницы
В Ростовской области на скамье подсудимых оказался мужчина, которому вменяют жестокое убийство 14-летней девушки, сообщили в региональном УСКР.

В сентябре 2022 года правоохранителям поступила информация о пропаже 14-летней девочки. Ее родители сообщили, что она ушла утром в школу, но не вернулась домой, после чего начался розыск. Через два дня ее тело было найдено на окраине одного из сел Красносулинского района с признаками насильственной смерти.

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Жителя Ростовской области будут судить за изнасилование и убийство школьницы
Видео: СУ СКР по Ростовской области

В ходе расследования установили, что к этому преступлению причастен ранее судимый местный житель, который на обочине грунтовой дороги заметил девушку и заставил сесть в свой автомобиль. Он отвез ее в безлюдное место, где надругался над ней и задушил. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он закопал тело девочки.

Оказалось, что обвиняемый ранее был судим за кражи, грабеж и покушение на убийство. По факту случившегося возбудили уголовное дело и теперь все материалы направили в суд.

Расширенный материал на тему этого дела читайте по ссылке.

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