Жителя Ростовской области будут судить за изнасилование и убийство школьницы

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:07
В сентябре 2022 года правоохранителям поступила информация о пропаже 14-летней девочки. Ее родители сообщили, что она ушла утром в школу, но не вернулась домой, после чего начался розыск. Через два дня ее тело было найдено на окраине одного из сел Красносулинского района с признаками насильственной смерти.
В ходе расследования установили, что к этому преступлению причастен ранее судимый местный житель, который на обочине грунтовой дороги заметил девушку и заставил сесть в свой автомобиль. Он отвез ее в безлюдное место, где надругался над ней и задушил. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он закопал тело девочки.
Оказалось, что обвиняемый ранее был судим за кражи, грабеж и покушение на убийство. По факту случившегося возбудили уголовное дело и теперь все материалы направили в суд.
Расширенный материал на тему этого дела читайте по ссылке.