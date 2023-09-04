Жителя Ростовской области будут судить за изнасилование и убийство школьницы

В сентябре 2022 года правоохранителям поступила информация о пропаже 14-летней девочки. Ее родители сообщили, что она ушла утром в школу, но не вернулась домой, после чего начался розыск. Через два дня ее тело было найдено на окраине одного из сел Красносулинского района с признаками насильственной смерти.