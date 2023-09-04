Зоологи рассказали, почему еноты в Краснодарском крае стали заходить в дома людей

«В Геленджике, Сочи, Анапе, Новороссийске енотов, действительно, достаточно много. Они приходят к людям, иногда лазят в помойках, крадутся по дачам, сильно не вредят, хотя время от времени шкодничают. Например, бывало, когда еноты заходили во дворы и попадали в птичники, где душили цыплят», — рассказал эколог Вениамин Голубитченко.