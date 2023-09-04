Зоологи рассказали, почему еноты в Краснодарском крае стали заходить в дома людей

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
По словам экспертов, эти животные быстро привыкают к жизни среди людей. Енот, как домашний питомец поддается приручению, но не поддается дрессировке. Соответственно, заведя дома енота, хозяин-новичок рискует не справиться с поведением и остаться поцарапанным или покусанным. Не рекомендуется заводить в семьях с детьми.
«Енот не хомячок, не кошка и не собака, а умный ночной хищник с мощным челюстным аппаратом и когтями, который требует много внимания и заботы», — объяснила зоолог Анастасия Багрянена.
«В Геленджике, Сочи, Анапе, Новороссийске енотов, действительно, достаточно много. Они приходят к людям, иногда лазят в помойках, крадутся по дачам, сильно не вредят, хотя время от времени шкодничают. Например, бывало, когда еноты заходили во дворы и попадали в птичники, где душили цыплят», — рассказал эколог Вениамин Голубитченко.
Свидетели баловства хищного млекопитающего предупреждают кубанцев об опасности подкармливания енотов, так как при малейшем проявлении заботы, питомцы будут посещать ваши дома все чаще, приводя с собой все своё семейство.
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