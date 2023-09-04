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Published Сегодня, 13:50

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Updated Сегодня, 13:52

Зоологи рассказали, почему еноты в Краснодарском крае часто заходят в дома людей

Зоологи рассказали, почему еноты в Краснодарском крае стали заходить в дома людей

4 сентября 2023, 13:50
Фото: pxhere.com
Зоологи рассказали, почему еноты в Краснодарском крае часто заходят в дома людей
В социальных сетях появляются видео с закрадывающимися в чужие дома енотами. Визит животные устроили в Сочи и Новороссийске. Эколог Вениамин Голубитченко и зоолог Анастасия Багрянена рассказали об особенностях поведения енотов на Кубани.

По словам экспертов, эти животные быстро привыкают к жизни среди людей. Енот, как домашний питомец поддается приручению, но не поддается дрессировке. Соответственно, заведя дома енота, хозяин-новичок рискует не справиться с поведением и остаться поцарапанным или покусанным. Не рекомендуется заводить в семьях с детьми.

«Енот не хомячок, не кошка и не собака, а умный ночной хищник с мощным челюстным аппаратом и когтями, который требует много внимания и заботы», — объяснила зоолог Анастасия Багрянена.

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«В Геленджике, Сочи, Анапе, Новороссийске енотов, действительно, достаточно много. Они приходят к людям, иногда лазят в помойках, крадутся по дачам, сильно не вредят, хотя время от времени шкодничают. Например, бывало, когда еноты заходили во дворы и попадали в птичники, где душили цыплят», — рассказал эколог Вениамин Голубитченко.

Например, бывало, когда еноты заходили во дворы и попадали в птичники, где душили цыплятНапример, бывало, когда еноты заходили во дворы и попадали в птичники, где душили цыплят
Например, бывало, когда еноты заходили во дворы и попадали в птичники, где душили цыплят
Фото: pxhere.com

Свидетели баловства хищного млекопитающего предупреждают кубанцев об опасности подкармливания енотов, так как при малейшем проявлении заботы, питомцы будут посещать ваши дома все чаще, приводя с собой все своё семейство.

Ранее RostovGazeta рассказала, почему в Краснодаре собаки часто нападают на людей.

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