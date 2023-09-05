Бывший замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров нашел работу без зарплаты

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Бывший первый замглавы Ростовской области Виктор Гончаров получил новую должность. Теперь его назначили советником губернатора Василия Голубева. Выполнять эту работу Гончаров будет на общественных началах.
Ранее Гончаров занимал должность заместителя главы региона с 2010 по 2014 годы. Также с 2013 по 2019 годы он являлся атаманом войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
В 2017 году Гончарова назначили первым заместителем губернатора Ростовской области. Однако в августе этого года он неожиданно написал заявление об увольнении.
Предположительно, это связано с его новым назначением. Теперь Гончаров будет советником Василия Голубева на протяжении всего срока его полномочий.