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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 10:53

Бывший замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров нашел работу без зарплаты

Бывший замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров нашел работу без зарплаты

5 сентября 2023, 10:51
Фото: Правительство РО
Бывший замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров нашел работу без зарплаты

Виктор Гончаров стал советником губернатора Ростовской области

Бывший первый замглавы Ростовской области и атаман войскового казачьего общества Виктор Гончаров назначен советником губернатора региона Василия Голубева на общественных началах, сообщает пресс-служба облправительства.

Бывший первый замглавы Ростовской области Виктор Гончаров получил новую должность. Теперь его назначили советником губернатора Василия Голубева. Выполнять эту работу Гончаров будет на общественных началах.

Ранее Гончаров занимал должность заместителя главы региона с 2010 по 2014 годы. Также с 2013 по 2019 годы он являлся атаманом войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

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В 2017 году Гончарова назначили первым заместителем губернатора Ростовской области. Однако в августе этого года он неожиданно написал заявление об увольнении.

Предположительно, это связано с его новым назначением. Теперь Гончаров будет советником Василия Голубева на протяжении всего срока его полномочий.

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