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Дети в Ростове-на-Дону добираются в школу по затопленной улице после дождя

Дети в Ростове добираются в школу по колено в воде по затопленной улице после дождя

5 сентября 2023, 06:50
Фото: 1MI
Дети в Ростове-на-Дону добираются в школу по затопленной улице после дождя
В Ростове-на-Дону из-за начавшегося дождя затопило территорию возле школы №103, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

В городе в ночь на вторник, 5 сентября, начался дождь, из-за которого ливневки не справили со своей задачей. В результате дороги и тротуары стали уходить под воду.

Теперь детям приходится добираться на уроки по воде по щиколотку, а со стороны Еременко к школе просто не подойти. Ростовчане рассказали, что обычно в таких ситуациях в школе закрывают калитку, поэтому приходится обходить.

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«Почему никто не может обеспечить детям нормальный подход к школе?», — поинтересовался автор.
Видео: ТГ канал Западный Ростов на Дону

«Почему никто не может обеспечить детям нормальный подход к школе?», — поинтересовался автор.

Добавим, что из-за дождя и произошедших аварий парализовало движение на нескольких улицах. Пробкам присвоили 9 баллов из 10 возможных.

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