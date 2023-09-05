Дети в Ростове добираются в школу по колено в воде по затопленной улице после дождя

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В городе в ночь на вторник, 5 сентября, начался дождь, из-за которого ливневки не справили со своей задачей. В результате дороги и тротуары стали уходить под воду.
Теперь детям приходится добираться на уроки по воде по щиколотку, а со стороны Еременко к школе просто не подойти. Ростовчане рассказали, что обычно в таких ситуациях в школе закрывают калитку, поэтому приходится обходить.
«Почему никто не может обеспечить детям нормальный подход к школе?», — поинтересовался автор.
Добавим, что из-за дождя и произошедших аварий парализовало движение на нескольких улицах. Пробкам присвоили 9 баллов из 10 возможных.