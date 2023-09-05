Пробки в девять баллов парализовали движение в Ростове-на-Дону 5 сентября

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Причин для пробок может быть несколько, в том числе сейчас все едут на работу и произошло несколько аварий. Кроме того, в городе начался дождь, который часто мешает движению автомобилистов.
В результате заторам присвоили 9 баллов из 10 возможных. В данный момент сильно затруднено движение в центре города, в том числе на улицах Большой Садовой, Красноармейской, в переулке Островского, на Буденновском проспекте.
Кроме того, это касается улиц Шеболдаева, Особенная, Оганова, Вятская, переулка Днепровский, проспекта Королева.
В администрации города предупредили, что во вторник, 5 сентября, ожидаются ливни с грозами и градом. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду.
Ранее огромная пробка была на Доватора в Ростове из-за жесткого ДТП с машиной такси.