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Девятибалльные пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону 5 сентября

Пробки в девять баллов парализовали движение в Ростове-на-Дону 5 сентября

5 сентября 2023, 06:13
Фото: 1MI
Девятибалльные пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону 5 сентября
В Ростове-на-Дону утром во вторник, 5 сентября, на дорогах появились серьезные пробки, говорится в сервисе «Яндекс.Погода».

Причин для пробок может быть несколько, в том числе сейчас все едут на работу и произошло несколько аварий. Кроме того, в городе начался дождь, который часто мешает движению автомобилистов.

В результате заторам присвоили 9 баллов из 10 возможных. В данный момент сильно затруднено движение в центре города, в том числе на улицах Большой Садовой, Красноармейской, в переулке Островского, на Буденновском проспекте.

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Кроме того, это касается улиц Шеболдаева, Особенная, Оганова, Вятская, переулка Днепровский, проспекта Королева.Кроме того, это касается улиц Шеболдаева, Особенная, Оганова, Вятская, переулка Днепровский, проспекта Королева.
Кроме того, это касается улиц Шеболдаева, Особенная, Оганова, Вятская, переулка Днепровский, проспекта Королева.
Фото: Яндекс.Карты

Кроме того, это касается улиц Шеболдаева, Особенная, Оганова, Вятская, переулка Днепровский, проспекта Королева.

В администрации города предупредили, что во вторник, 5 сентября, ожидаются ливни с грозами и градом. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

Ранее огромная пробка была на Доватора в Ростове из-за жесткого ДТП с машиной такси.

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