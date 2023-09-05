Дохлые чайки, «розочки» и бесплатные зонты: зачем отдыхать на Павло-Очаковской косе

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Пусть лето уже закончилось, купальный сезон при ростовской жаре продлевается и на сентябрь. Для тех, кто три последних месяца просидел в душном офисе, рассказываем, сколько придется потратить, чтобы провести выходные у моря.
Самый простой способ добраться до Павло-Очаковской косы — доехать на автомобиле. Дорога занимает максимум 2,5 часа. Однако, если личного авто у вас нет, а море увидеть очень хочется — выход есть. Павло-Очаковская коса настолько популярное у ростовчан место отдыха, что туда ходит общественный транспорт. Только не напрямую из Ростова.
Сначала на автобусе необходимо добраться на автобусе. Проезд в нем стоит 100 рублей.
Далее, рядом с азовским автовокзалом необходимо отыскать частные микроавтобусы, которые ходят напрямую до косы. Там за проезд придется заплатить еще 150 рублей.
«Мы такие чуть ли не единственные, кто на Павло-Очаковскую людей возит», — поделился с корреспондентом водитель частной маршрутки Тимур.
Если прямым рейсом добраться до косы не получается, то нужно садиться на автобус в сторону поселка Порт-Катон или Семибалки. Билет на проезд обойдется в 85 рублей. Дальше от остановки два пути: минимум 40 минут идти до пляжа пешком под палящим солнцем или вызвать такси. Однако с ним могут возникнуть проблемы: ростовские сети такси в эти края не доезжают, а если кто-то и согласится — цены на такую поездку не сложишь. В Азовском районе такси преимущественно частное. На вопрос: «Сколько будет стоить поездка?», несколько операторов назвали разные цены: от 700 до 1500 рублей.
Когда мы попали на пляж — удивились. По всему берегу стоят соломенные зонты, беседки со столами и скамейками, стопки шезлонгов. Сначала мы честно пытались найти человека, который за все это отвечает и берет с туристов деньги за пользование. Оказалось, что все бесплатно.
«Сами в первый раз такое видели. Мы подходили к хозяйке базы узнать, можно ли лежать под зонтиком, чтобы с нас потом внезапно денег не взяли. Она сказала, что можно. Это бесплатное благоустройство пляжа», — поделилась отдыхающая ростовчанка Ирина.
Однако все признаки цивилизации присутствуют только в начале косы, преимущественно по правой ее стороне. Кроме зонтов и шезлонгов здесь есть раздевалки с душем, платные туалеты, кафе, аренда катамаранов, батуты и горки для детей и даже небольшой продуктовый магазинчик.
Идиллию отдыха у моря портит только конь, которого весь день водят по пляжу. Сопровождающий животного рассказал, что это его способ заработка.
«В сезон тут много детей и всем нравится кататься на лошади. 150 рублей — 5 минут», — рассказывает Илья.
Дальше по косе — только песок, знаки, предупреждающие о водоворотах и запрещающие купаться. Вишенка на торте — осколки бутылок, гниющие на берегу водоросли, дохлая рыба и даже чайки.
По словам отдыхающих, турбазы чистят «свои» пляжи. А там, где домов отдыха поблизости нет, все существует как-то само по себе.
Но за сервисом можно поехать куда-нибудь еще. А на Павло-Очаковскую косу приезжают, чтобы на один или несколько дней сменить обстановку и покупаться в стабильно спокойном и теплом море.
Левую сторону косы облюбовали серфингисты. Там ветер почти всегда нагоняет мелкие волны, которые нравятся и любителям, и профессионалам. Чтобы посерфить на Павло-Очаковской даже не обязательно иметь собственную доску. Арендовать ее в паре с инструктором можно прямо на пляже. Стоимость такого урока начинается от 2,5 тысячи рублей.
Для семейного отдыха и купания больше подходит правая часть косы. Здесь поглубже, но, чтобы все-таки перестать чувствовать дно под ногами заплыть придется очень далеко от берега. Вода типичного для Азовского моря, желто-зеленого цвета и довольно мутная. Зато дно пологое, поначалу песчаное, но уже в 10-15 метрах от берега песок смешан с илом.
Остановиться на Павло-Очаковской косе можно как на несколько часов, так и на несколько дней. Многие любят приезжать сюда с палатками и оставаться «дикарями» на выходные. Те, кто предпочитает спать под крышей, а не под звездами, может остановиться на одной из многочисленных баз отдыха. Они здесь есть на любой вкус и кошелек: от бюджетных домиков с общей кухней, душем и туалетом до гостевых домов со своими кафе и бассейнами.
Во время однодневной поездки мы потратились только на бензин и еду. Вышло около 1,5 тысячи рублей. Чтобы сэкономить, перекус на пляж лучше собрать в контейнер дома или купить в магазине в Ростове. Цены в продуктовых на косе хоть и не кусаются, но все же заметно выше, чем в городе.
Ранее RostovGazeta писала о том, что жители Ростова возмутились мусором на пляже на левом берегу реки Дон.