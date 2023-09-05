Дохлые чайки, «розочки» и бесплатные зонты: зачем отдыхать на Павло-Очаковской косе

Если прямым рейсом добраться до косы не получается, то нужно садиться на автобус в сторону поселка Порт-Катон или Семибалки. Билет на проезд обойдется в 85 рублей. Дальше от остановки два пути: минимум 40 минут идти до пляжа пешком под палящим солнцем или вызвать такси. Однако с ним могут возникнуть проблемы: ростовские сети такси в эти края не доезжают, а если кто-то и согласится — цены на такую поездку не сложишь. В Азовском районе такси преимущественно частное. На вопрос: «Сколько будет стоить поездка?», несколько операторов назвали разные цены: от 700 до 1500 рублей.