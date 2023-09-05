Два человека погибли в аварии с участием поезда и машины в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Происшествие случилось в ночь на вторник, 5 сентября, когда водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд. Хотя в это время приближался поезд.
«Машинист экстренно затормозил, однако автомобиль находился слишком близко. Потому столкновения избежать не удалось», — говорится в публикации.
Отмечается, что жертвами аварии стали водитель и пассажир машины. Поезд, который участвовал в ДТП, двигался из Адлера в Минск.
Из-за произошедшей аварии сбилось расписание нескольких составов.
Ранее троих 18-летних друзей, погибших в ДТП с каршерингом, похоронили под Ростовом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.