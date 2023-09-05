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Два человека погибли в аварии с участием поезда и машины в Ростовской области

Два человека погибли в аварии с участием поезда и машины в Ростовской области

5 сентября 2023, 07:39
Фото: ГИБДД по Ростовской обл
Два человека погибли в аварии с участием поезда и машины в Ростовской области
В Ростовской области поезд протаранил автомобиль, погибли два человека, сообщает СКЖД.

Происшествие случилось в ночь на вторник, 5 сентября, когда водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд. Хотя в это время приближался поезд.

«Машинист экстренно затормозил, однако автомобиль находился слишком близко. Потому столкновения избежать не удалось», — говорится в публикации.

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Отмечается, что жертвами аварии стали водитель и пассажир машины. Поезд, который участвовал в ДТП, двигался из Адлера в Минск.

Из-за произошедшей аварии сбилось расписание нескольких составов.

Ранее троих 18-летних друзей, погибших в ДТП с каршерингом, похоронили под Ростовом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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