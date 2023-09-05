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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Движение ограничат в центре Ростова-на-Дону на День города

Движение ограничат в центре Ростова-на-Дону на День города

5 сентября 2023, 13:52
Фото: 1MI
Движение ограничат в центре Ростова-на-Дону на День города
В центральной части Ростова-на-Дону 16 сентября введут ограничения для водителей, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 00.00 мск до 21.00, проезд запретят по улице Большая Садовая. Речь идет об участке от переулка Семашко до проспекта Буденновского.

Отмечается, что это связано с праздничными мероприятиями, посвященными 274-й годовщине со дня основания Ростова-на-Дону. Всего в городе планируется устроить около 400 мероприятий в рамках праздника.

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При этом появилась информация об отмене салюта и концерта на День города. Но причины решения не раскрывали.

Ранее стало известно, что мост на ЗЖМ в Ростове-на-Дону закроют для большегрузов с 23 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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